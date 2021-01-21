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【變種病毒】南非變種對抗體抵禦力驚人 引疫苗效用憂慮

環球社會熱點 18:52 2021/01/21

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【變種病毒】南非變種對抗體抵禦力驚人 引疫苗效用憂慮

南非出現變種新冠病毒，引來專家憂慮會否導致新冠病毒出現高傳染性，令全球新冠肺炎疫情進一步肆虐。最新有研究指，在南非出現的變種病毒可能導致康復患者再感染的風險增加，更擔心影響新冠疫苗有效率。

美國超過40萬人死 紐約市疫苗存貨周五將用盡 【下一頁】

由南非政府科學家發表的研究指出，南非變種病毒「501Y.V2」可避開由血漿治療康復的病人抗體，意味著可能對會降低現時新冠疫苗的效用。

血漿療法是一種適應性的免疫療法，透過康復患者捐出「恢復期血漿」，當中的「中和抗體」 （Neutralizing antibody）可幫助新冠肺炎病人改善病情。

此外研究顯示，普遍新冠肺炎康復者，其抗體對於南非變種病毒的中和能力下跌至原來的8分1，而部分患者使用的血漿療法、其中和抗體的能力更下跌至原來的64分1。

研究亦發現，南非的變種新冠病毒有9處的尖突蛋白（Spike Protein）「突變」（mutations） ，並於去年下半年開始擴散，意味著該病毒很可能對先前感染而產生的中和抗體具有抵抗力。

幾内亞僅獲25劑新冠疫苗 譚德塞：災難性道德淪喪 【下一頁】

雖然全球有為數不少的人曾患上新冠肺炎而產生病毒抗體，但南非變種病毒的出現，令已康復患者的抗體無法產生作用。研究人員警告，南非變種病毒帶來了重大再感染風險，強調需要加快重新研發新冠疫苗，以應付「緊急需求」（urgent requirement）。

弗雷德哈欽森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）疫苗和傳染病學副教授貝德福德（Trevor Bedford）指，預料南非的變種病毒於未來數個月內將會更廣泛傳播，藥廠應加快研發應對該變種病毒的新冠疫苗，避免削弱現時疫苗功效。

責任編輯：郭麗明

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