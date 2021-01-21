【拜登就職】中國制裁28名特朗普官員 拜登政府: 做法犬儒

在美國總統就職日，中國公布新一輪制裁名單，當中包括特朗普政府28名主要官員。剛上任的拜登，發言人回應形容中方動作是「非建設性、犬儒」行為。

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制裁名單包括多次表示關注香港人權問題的前國務卿蓬佩奧，另有前白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）及前國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）等28名特朗普政府官員。

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中國外交部指，美國政客出於一己政治私利和對華偏見仇恨，罔顧兩國人民的利益，策劃、推動實施一系列瘋狂行徑，嚴重干涉中國內政、損害中國利益、傷害中國人民感情，嚴重破壞中美關係，因此實施制裁。

美國國家安全委員會發言人霍恩（Emily Horne）回應指，中國制裁做法毫無「建設性和犬儒」（unproductive and cynical），呼籲美國兩黨團結批評中國對特朗普政府官員的制裁，並積極合作應對中國競爭。她又指中方在拜登就職日宣布制裁，是試圖分裂美國黨派，兩黨應予以譴責。

台灣駐美代表自1979年首次獲邀出席美國總統就職典禮。霍恩表示，拜登將與盟邦站在同一陣線，在亞太地區推動共享的繁榮、安全與價值，當中也包括台灣。

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