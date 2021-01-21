印度研究：素食者及O型血人士　感染新冠肺炎機率較低

印度科學及工業研究委員會（Council of Scientific and Industrial Research，CSIR）早前公布最新調查研究報告指出，素食者和O型血的人較不容易感染新冠肺炎。

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綜合媒體報道，印度科學及工業研究委員會基因與綜合生物研究所（Institute of Genomics and Integrative Biology，IGIB）當地旗下近40個機構內，約1.4萬名工作人員及家屬接受抽血檢查，查看是否有SARS-CoV-2抗體存在。是次調查中，受測者須填寫職業、血型、飲食偏好、吸菸和酗酒、病史及使用交通方式等資料，用以評估。

調查發現，素食者及常用私人交通工具、較少接觸人群的職業人士，血清抗體陽性率較低，即這些人較不易感染新冠肺炎。此外，O型血人士感染新冠肺炎機率較低，其次為A型血人士；而AB型和B型血人士感染新冠肺炎機率則較為高。

在1.4萬名受測者中，有1058人，即10.1%的人具有SARS-CoV-2抗體，意味他們曾感染新冠肺炎。



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責任編輯：黎淑雯

