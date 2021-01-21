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【英國疫情】死亡人數創新高 約翰遜警告陸續有來

環球社會熱點 17:26 2021/01/21

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英國的新冠肺炎疫情嚴峻，英國過去7日新冠肺炎確診人數，已經突破8萬。英國周三單日因感染新冠肺炎而死亡人數，再創下歷史新高。英國首相約翰遜警告新冠肺炎死亡數字將會繼續增加，形容現時的新冠疫苗接種計劃是與時間賽跑。

英國周三（20日）新增1820宗新冠肺炎死亡個案，是自英國疫情爆發而來的高位。現時累計死亡個案93,290宗，逼近10萬大關。根據政府官方數據，英國在過去7日有8,523人，因新冠肺炎不治。

同日英國錄得38,905宗新增個案，累計確診突破350萬宗。兩組新增數據，都比周二（19日）有所上升。

旅客今起需持陰性證明入境英國及隔離10日 直至下月中 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）表示數據令人十分震驚，但預料未來數字會繼續上升，疫情形勢依然嚴峻。約翰遜形容現在是和時間賽跑，希望情況可以在春天前，為所有脆弱群體接種疫苗後有所好轉。

首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）嚴厲警告情況十分惡劣，醫院看似戰區，但他堅稱疫苗接種計劃可為疫情結束帶來曙光。

英國近半ICU醫護壓力爆煲 逾一成曾想自殺 【下一頁】

英國現時有450萬人已經接種第一劑疫苗，政府目標在2月中旬為所有優先群組人士，包括70歲或以上長者、前線醫療人員及社工，接種首劑疫苗。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：李俊儀

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