【大行報告】美團第四季收入料增逾三成 富瑞上調目標價至394元

富瑞發表報告稱，重申對美團今年的看法，並視集團為互聯網行業中的後起之秀之一，而渠道調查令該行對其社區團購策略更正面。該行認為，美團優選是目前最有效滲透低線城市的策略，雖然雜貨零售業務毛利率低，但市場巨大。

該行估計，美團（03690）去年第四季總收入按年增長31%至368億元（人民幣．下同），當中餐飲外賣業務收入增長33%至209億元，而到店、酒店及旅遊業務收入增長12%至約71億元。餐飲外賣業務方面，該行預計，集團交易金額增長31%至1530億元，變現率與去年第三季13.6%相若。

延伸閱讀 【大行報告】平安好醫生未來數年短期盈利或受壓 瑞銀削目標價至115元【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

報告又指，若以非國際財務報告準則計，估計餐飲外賣業務經營利潤率達3.1%，到店、酒店及旅遊業務達37%。至於新業務及其他，預計收入按年增長45%，取得非國際財務報告準則經營虧損59億元。該行將集團溢價假設由10%上調至30%，以及調高對其2025至2030年的復合年均增長率預測，由32%增至35%。

該行維持對美團「買入」評級，並將目標價由360元（港元．下同），上調9.4%至394元。美團今升0.86%，收報375.2元，盤中一度高見381.6元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：溫藹紅