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【拜登就職】據報特朗普正討論成立新政黨 或面對共和黨人壓力

環球政經 17:02 2021/01/21

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已卸任的美國總統特朗普乘坐空軍一號，抵達佛羅里達州私人莊園，據報他正計劃籌組新政黨。

【拜登就職】特朗普按傳統為拜登寫信 拜登形容內容「慷慨大方」?下一頁
特朗普並無出席新任總統就職典禮，在夫人梅拉尼婭陪同下，最後一次乘坐空軍一號總統專機，返回佛羅里達州西棕櫚灘的海湖莊園。

【拜登就職】 晚會改為直播節目 多名巨星現身慶祝拜登上任下一頁

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一路上有數百名支持者歡迎特朗普歸來，又大聲呼叫口號，支持特朗普再參與2024年總統大選。特朗普曾表示，他會以另一種形式再次返回白宮。

而有外媒引述消息人士指，特朗普雖然要離開白宮，但為了延續其影響力，上周曾與同僚討論成立新政黨，並將政黨起名為「愛國者黨」(Patriot Party)。

目前政界並不清楚特朗普的下一步行動，但有評論認為，新政黨一般較難在國會及大選中得到足夠民意支持，無論他最後成立新政黨與否，將需面對來自共和黨人的壓力。

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撰文 : 馮卓謙

特朗普 拜登 美國 白宮 總統大選

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