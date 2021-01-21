【特朗普卸任】紐約州議會嚴陣以待 得1名侵粉到場示威

拜登周三（20日）舉行美國總統就職典禮，華盛頓及各城市都加強布防，以免本月初國會暴亂的同類事件發生。紐約州議會於總統就職典禮前更嚴陣以待，但當日僅有1名支持卸任總統特朗普的示威者到場。

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執法部門早前警告，示威者或於總統就職典禮前後，於各州議會發起示威行動。紐約州長科莫（Andrew Cuomo）稱該州已要求警員隨時待命，以應付突發的示威行動。科莫更表示為應對潛在示威威脅，他不會出席拜登（Joe Biden）的就職典禮。

但拜登就職典禮當日，紐約州議會外僅有一名示威者到場。美媒報道，這個名為萊傑羅（Mark Leggiero）的28歲示威者，身穿印有特朗普（Trump）字樣的衛衣，手上也揮舞著特朗普旗幟。

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萊傑羅大讚偶像特朗普：

他為我帶來精神及使我自豪，他更希望我可自由生活。 （He gave me spirit he gave me pri de, he wanted me to live free.）

來自佛羅里達州的萊傑羅表示，他駕車約45分鐘前往現場示威。他表示自己期望可看到最少1,000名讓美國再偉大（Make America Great Again，簡稱MAGA）的特朗普粉絲，但發現沒有其他人到場而感到失望。萊傑羅更表示，自己正試圖尋找更多愛國者（patriots）。

萊傑羅表示在特朗普上任成為美國總統前，他對政治不感興趣，形容特朗普「永遠都是我的總統。」（always be my president.）

責任編輯：鄭錦玲