【特朗普卸任】紐約州議會嚴陣以待 得1名侵粉到場示威

拜登周三(20日)舉行美國總統就職典禮,華盛頓及各城市都加強布防,以免本月初國會暴亂的同類事件發生。紐約州議會於總統就職典禮前更嚴陣以待,但當日僅有1名支持卸任總統特朗普的示威者到場。

執法部門早前警告,示威者或於總統就職典禮前後,於各州議會發起示威行動。紐約州長科莫(Andrew Cuomo)稱該州已要求警員隨時待命,以應付突發的示威行動。科莫更表示為應對潛在示威威脅,他不會出席拜登(Joe Biden)的就職典禮。

但拜登就職典禮當日,紐約州議會外僅有一名示威者到場。美媒報道,這個名為萊傑羅(Mark Leggiero)的28歲示威者,身穿印有特朗普(Trump)字樣的衛衣,手上也揮舞著特朗普旗幟。

萊傑羅大讚偶像特朗普:

他為我帶來精神及使我自豪,他更希望我可自由生活。

(He gave me spirit he gave me pri de, he wanted me to live free.)