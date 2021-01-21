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【樓市熱話】去年10月購入柏傲莊 驚見失業率創十年新高 擔心「上不到會」網友：「 準備撻訂！」

環球政經 17:43 2021/01/21

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不少香港人一生都為一個單位而奮鬥，未「上車」的擔心，成功「上車」的又擔心能否抵得住供樓壓力，令人相當苦惱。有網友在上年10月份購入大圍柏傲莊，雖然成功成為業主，但成功購入後卻倍感壓力，更有失眠問題。

【樓市熱話】夫妻All in畢生積蓄上車感焦慮 做到業主真係咁開心？ 網民：捱過頭3年愈供愈輕鬆：【下一頁

「樓主」表示，剛看到香港失業率創10多年新高，各行各業都相當艱難， 覺得自己的工作又不太「穩陣」，擔心年半後入伙，「上唔到會」，被逼放棄柏傲莊單位，令他壓力非常大。

【建伸閱讀】室內設計：無飯夫婦住17年「雜物」居所 擲36萬裝修500呎屋變音樂之家 【下一頁

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有網友指「樓主」購入柏傲莊時，本港疫情已經開始，在付訂金前為何不考慮外圍經濟環境因素，這絕對是樓主的責任。另外有人提醒，如果屆時樓價大跌而上不到會,除了「撻訂」之外，發展商再賣盤，或要補會差價，也就需要賠償10%「大訂」，以及樓價下跌的差價。雖然聽起來相當不樂觀，但有網友則安慰樓主，其實他的工作尚能保住，未必需要過分悲觀。

【樓市熱話】唔靠父母好難上車？ 網民大批時下年輕人不願捱苦：【下一頁

依編者所建，上車除了計算自己的收入、還款能力以外，外圍的經濟因素都要考慮在內，如果經濟環境欠佳，最好要預備更多資金「上車」，否則或會導致給了訂金，卻「上不到會」的局面。

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責任編輯：翁嘉陽

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