KEF宣布推出革命性Uni-CoreTM技術　KC62超重低音揚聲器　最小空間實現最佳低音效果

KEF再次研發三項創新技術，成功地使設計和音色臻於極致，兩者兼備，從此深沉雄渾的低音效果不再只是大型超重低音揚聲器的專利。



KEF工程師以嶄新方法和技術，配合非凡工程技術和創造力，準確重現錄音原聲，為音樂和電影創造無比震撼重低音效果，如同置身壯麗現場。歸功於KEF的創新技術，KEF KC62 Uni-CoreTM諧振抵消超重低音揚聲器從此打破我們對超重低音揚聲器的常規期望。纖巧的箱體能造出細膩強勁的低音效果，從深沉雷聲到短促清脆的低音，聲音一樣流暢自然。



外型小巧，威力不減

KC62超重低音揚聲器不僅有嶄新小巧設計，同時展現出驚人的深度與嘆為觀止的精準度。這歸功於正在申請專利的革命性Uni-Core技術，帶來全新超重低音揚聲器工程技術。KEF KC62的諧振抵消功能繼續顛覆傳統，對超重低音揚聲器音效的期望。利用Uni-Core創新設計，以極小的尺寸帶來極致震撼的低音表現，這正是KC62創新的精髓。



Uni-Core技術

Uni-Core 將雙驅動單元結合成單一磁性系統，並將兩個音圈以同軸共點方式配置，讓小體積也能創造前所未有的震撼表現與諧振抵消的優勢。令箱體尺寸得以縮小近三分之一，單元衝程大量增加，並實現小箱體創造大的輸出與深度。突破性技術Uni-Core不單能令兩組單元置於細小空間，並同時呈現精準、速度與力量兼具的深沉低音。

KC62演繹精準細膩、速度與力量又深沉低音，兼容性有目共睹。節省空間的Uni-Core技術，配合另外兩種技術，實現以上極佳性能的超重低音揚聲器。



P-Flex 懸掛邊 (又名摺紙式懸掛邊)

專利申請中的 P-Flex 懸掛邊是全新的單元懸掛邊，能有力抵抗音響內產生的聲壓，同時打破傳統懸掛邊設計對靈敏度產生的限制。設計源自日本摺紙藝術, 採用獨特的摺疊設計，可抵抗內部氣壓，而不需把懸掛邊加厚，讓單元能根據音訊，精準地移至所需位置，使低音延展得以更加深沉，產生更精準細膩的表現。



靈巧失真控制技術

另一項專利申請中的無感應器式、動態反饋系統能協助修正所有可能發生的微小異常狀態。其透過對音圈內電流的測量，偵測並矯正任何非線性的失真情形，產生更精準、音染更少的低音表現。這個新方法可降低訊號、擴大器和單元間互相影響，大大減少失真情況。



不容忽視的強勁威力

為 KC62 打造更加卓越效能的背後另一個要素，是知名的 KEF Music Integrity Engine; 一系列專為 KEF 產品設計的 DSP (數碼聲音處理器）運算 ; 其中包括 iBX（智慧型低音延展技術），以及能持續對音訊進行分析、防止發生斷音的 SmartLimiter。結合並利用這些技術，使每個組件之間達到最佳整合關係。



極致效能背後的最後一塊拼圖就是音頻擴大器，也是 KC62 引以為傲之處：其雙驅動單元由特別設計的 1,000W RMS (2 X 500W) Class D 擴大器所推動，不僅提供驚人的控制力，還能於需要時產生瞬間爆發力，讓您在觀賞動作片爆炸場面時享受身歷其境的快感。



隨心所欲，連接無礙的超重低音揚聲器

KC62擁有廣泛連接方式，兼容任何的音訊系統。配有高通濾波器 (HPF) 的線路輸出能提供優異的微調整合，搭配 KEF SmartConnect 簡化了連接。KEF KW1超重低音無線連接器亦適用於 KC62，可透過無線方式讓一切簡化至極。



任何環境 同樣表現

KC62無需複雜裝設，能輕鬆融入任何的環境或聆聽空間中, 歸功於五組預設的空間配置調整功能，無論放置於房間、牆邊、角落空間、書櫃中，或是專屬公寓模式，皆能獲得同等精湛的音效表現。



設計與功能兼備

KC62 的設計不僅能為家居空間提升音效，同時賞心悅目，能配搭不同家居設計。 以模壓鋁合金打造的弧型音箱，是外型與功能性的結晶，讓力量與美感並存展現。 設計精緻的 KC62 能融入各類型的裝潢中，更備有碳黑色與礦石白兩種顏色供選擇。

備註：

產品特色

• Uni-Core 6.5 吋諧振抵消雙同軸共點單元

• P-Flex 耐壓懸邊設計

• 靈巧失真控制技術

• Music Integrity Engine 結合 iBX（智慧型低音延展技術），SmartLimiter 及空間配置設定

• 1000W (2 x 500W) RMS Class D 擴大器

• 精巧的密封鋁合金箱體

• 優異的多元應用控制，可與任何揚聲器或任何家居環境兼容

• KW1 超重低音無線連接器，適用於無線配置操作環境

技術規格

型號 ： KC62

設計 ： Uni-Core 諧振抵消

驅動單元 ： 2 x 6.5 吋單元

頻率響應 (±3dB) ： 11Hz – 200Hz

最大輸出 ： 105dB

擴音機規格 ： 內置 Class-D 擴大器

擴音機功率 ： 1000W RMS (2 x 500W RMS)

可調變低通濾波器 ： 40Hz – 140Hz, LFE

輸入 ： RCA phono sockets

喇叭輸入等級

輸出插孔 ： RCA phono sockets

高通濾波器輸出插孔 ： 40Hz – 140Hz, Bypass

功率需求 ： 100 - 240V, 50/60 Hz

消耗功率 ： 1000W

重量 ： 14 公斤

尺寸 (高 x 寬 x 深) 含背部面板與端子 ： 246 x 256 x 248 毫米 (9.68 x 10.07 x 9.76 吋)"

售價： HK$12,800



由即日起可於以下零售點選購:

KEF Music Gallery, KEF.com 及指定零售商



指定零售商

生活影音 九龍尖沙咀河內道18號K11購物藝術館 B1層107號店 +852 2891 3398

名線屋 九龍旺角奶路臣街 6E 德發商場地庫 10 號舖 +852 2770 0033

輝煌影音 九龍旺角西洋菜街51 號友誠商業中心11 樓 +852 2137 5637

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有關 KEF

KEF 於 1961 年由英國廣播公司 (BBC) 前工程技術部主管 Raymond Cooke (1925 – 1995) 創辦，總部最初設於英國肯特工程鑄造廠 (Kent Engineering & Foundry) 內的一個軍事營房中。KEF 成立半世紀以來，一直致力於聲學創新，提供卓越的音效，以重現原音的神韻。從研發革命性的 Uni-Q 同軸共點單元技術到成功開拓 LS50 無線揚聲器，纍纍展示 KEF 重新奠定無線揚聲器的新標準。KEF 具有前瞻性及創意精神，成功揉合其對設計追求及頂尖工程研發的並存特質。 KEF 從不妥協，堅持為音樂愛好者提供最真實而又高解析的聽覺享受。



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