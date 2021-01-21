屯門帝御．嵐天登場在即　最細184呎　最大388呎　年青買家上車之選？

繼日出康城LP10、啟德MONACO登場後，香港小輪（00050）及帝國集團旗下屯門帝御．嵐天（帝御第三期）也料登場在即。負責銷售的恒地營業（一）部總經理林達民說，最快1月底上載帝御．嵐天樓書及公布首張價單，且有機會於農曆新年前賣樓，又透露帝御．嵐天不設特色單位，將參考同區一、二手成交來定價，坦言以「貼市價」賣樓。

為了宣傳帝御．嵐天，林達民扮成機師，與特別舉行「帝御頂級客機」啟航禮，寓意項目銷售啟航。他認為，屯赤隧道通車後，帝御．嵐天能受惠其中，皆因交通變得方便，料成為年輕買家上車之選。值得留意的是，帝國集團已故創辦人郭炳湘的子女，帝國集團董事郭基浩及郭蕙珊亦有出席記者會，為項目造勢。

資料顯示，帝御．嵐天建有557伙，設開放式至兩房間隔，實用面積最細只有184平方呎，最大則有388平方呎。由於單位面積較細，預計入場門檻較低，料吸引預算不多的上車客支持。林達民又說，去年8月開售以來，第一期帝御．金灣及第二期帝御．星濤，合共賣出1,058伙，佔可發售單位逾86%，套現約61.3億元，其中二期平均實用呎價約1.48萬元。

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