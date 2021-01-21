【農曆新年】港人支持本地農業　蘭花大王看好年宵年花銷情

政府早前因疫情一度叫停年宵，但昨日又公布重開年宵花市，雖然場內攤位需要減半，但有花農指，受惠於大多市民留港，對今年的年宵花市銷情感樂觀。



香港「蘭花大王」千葉園始創人楊小龍本來在維園投得14個攤位，現時因應港府新安排只獲發3個攤位，他坦言「好過無」。在此安排下或會影響銷情，但他透露，港人對本地農業支持度大，早前取消年宵的消息傳出後，不少市民也會親自到訪農場選購年花。



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他看好港人留港的消費力，今年也特意加強與東港城的合作，在該商場的期間限定店發售逾5000株蘭花，希望互補銷情。整體而言，他對今年整體銷情仍然樂觀。

去年沒有乾貨區的銷情已經很好，希望今年年三十晚可以將3.2萬棵花全部售馨。

問及今年產品會否減價，他則指，由於花農每年等到新年才會有收入，故售價難有有大起伏。



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看好情人節市道 惟訂單推遲

今年情人節與農曆新年檔期重疊。香港「年花大王」香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春指，雖然現時情人節檔期訂單仍然較少，但相信只是疫情關係令客人訂購時間比以往略為推遲，加上兩個節日的客群略有不同，而花的銷路一向穩定，故不擔心銷情會因此而受影響。



他又透露，在剛過去的聖誕節，所有聖誕樹於3天內便全部清貨，因此對今年新春的市民消費意欲相當樂觀，他預料一般家庭今年平均消費約600至800元購買年花。



記者：蘇穎琪