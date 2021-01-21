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【拜登上任】《阿森一族》神預言 賀錦麗就職打扮幾乎一樣

環球政治 17:01 2021/01/21

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美國總統拜登、副總統賀錦麗正式上任，賀錦麗在美國總統就職典禮的一身打扮成為網絡熱話。除了由於賀錦麗打扮得高貴大方，更因為賀錦麗的打扮，竟與卡通片《阿森一族》（The Simpsons）所「預言」的一致，又引起網民對《阿森一族》（The Simpsons）的關注。

拜登上任後領袖齊致賀 歐盟：歐洲在白宮終於有朋友 【下一頁】

《阿森一族》（The Simpsons）於2000年播出的其中一集指，麗莎（Lisa）將成為美國第一位女總統。而麗莎在那集中穿著的衣服，與賀錦麗的衣著幾乎完全相同。

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二人都穿著紫色上衣、紫色的長褲，並配上珍珠耳環及項鍊。《阿森一族》的粉絲隨即在社交平台Twitter撰文，列出以上的細節，並上傳二人的照片作對比。

「萬艷叢中一點素」 賀錦麗繼女全場最靚搶曬鏡（多圖） 【下一頁】

《阿森一族》已非首次預言成功，於2000年播出的其中一集指，巴特（Bart）突然可預見30年後的美國未來，Lisa的上任總統是前美國總統特朗普。

編劇格里尼（Dan Greaney）曾解釋當年構思該集劇情時的想法，他表示希望劇情可營造出一種極度混亂的局面，令繼任的麗莎無法解決，而當時他想到可製造混亂的第一個總統人選，就是特朗普，豈料竟一語成讖。

責任編輯：林嘉莉

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