【拜登上任】《阿森一族》神預言 賀錦麗就職打扮幾乎一樣

美國總統拜登、副總統賀錦麗正式上任，賀錦麗在美國總統就職典禮的一身打扮成為網絡熱話。除了由於賀錦麗打扮得高貴大方，更因為賀錦麗的打扮，竟與卡通片《阿森一族》（The Simpsons）所「預言」的一致，又引起網民對《阿森一族》（The Simpsons）的關注。

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《阿森一族》（The Simpsons）於2000年播出的其中一集指，麗莎（Lisa）將成為美國第一位女總統。而麗莎在那集中穿著的衣服，與賀錦麗的衣著幾乎完全相同。

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二人都穿著紫色上衣、紫色的長褲，並配上珍珠耳環及項鍊。《阿森一族》的粉絲隨即在社交平台Twitter撰文，列出以上的細節，並上傳二人的照片作對比。

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《阿森一族》已非首次預言成功，於2000年播出的其中一集指，巴特（Bart）突然可預見30年後的美國未來，Lisa的上任總統是前美國總統特朗普。

編劇格里尼（Dan Greaney）曾解釋當年構思該集劇情時的想法，他表示希望劇情可營造出一種極度混亂的局面，令繼任的麗莎無法解決，而當時他想到可製造混亂的第一個總統人選，就是特朗普，豈料竟一語成讖。

責任編輯：林嘉莉