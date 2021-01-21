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【大行報告】滙證：海爾智家全球單一平台營運可減銷售及行政開支　首予目標價44.5元籲「買入」

股市 17:46 2021/01/21

分享：

滙證首予海爾智家「買入」評級，目標價至44.5元。

家電股近日表現造好，滙豐證券指，儘管受到新冠疫情影響，海爾智家 （06690） 上季業績仍理想，而且隨海爾電器私有化後，集團產品在同一個環球平台提供服務，預料可精簡集團運營，並透過減少銷售及行政開支費用，提高收益增長。滙證首予海爾智家「買入」評級，目標價至44.5元。

海爾智家今日股價持續走高，全日升6.7%，報35.2元，成交15.6億元。

上交所將京東健康與海爾智家納入港股通，詳情可見﹕【下一頁】

滙證表示，海爾智家在全球家電行業佔據領先位置，集團在中國及海外市場收入平均，亦同時拓展兩地市場佔有率，反映其投資潛力，預計2020年至2022年純利年均複合增長率達31.3%，收入年均複合增長率可達12.9%，跑贏大市。

滙證又指，海爾智家的單一平台特點，可加快其推動物聯網智能家居的策略。

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編輯﹕賴奕羚

港股 大行報告 家電 滙豐控股（00005） 海爾智家（06690） 目標價
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