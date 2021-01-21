【環球牛市】區內股市輪流破頂　印度股市首突破5萬點台股創即市新高

▲ 印度標普BSE Sensex指數歷史性突破5萬點大關。

環球股市牛氣沖天，恒指今日挑戰3萬關之際，印度股市也首次突破5萬關，另外台股今日也創即市新高，加權指數升穿16000點。

香港

在北水助力下，港股今日再破頂，恒指曾突破三萬關，高見30135點，但其後回落，全日收報29928點，全日跌35點。大市今日成交稍回落，但仍錄2649億元大成交。港股通流入資金依然龐大。北水經港股通淨流入資金達162.6億元，買入成交494.1億元，賣出成交331.5億元。

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印度

印度標普BSE Sensex指數歷史性突破5萬點大關。該指數已連續第11周上漲，而且僅用時3個多月就從4萬點攀升至5萬點。新冠疫情引發的封鎖之後，印度經濟正重新開放，企業盈利的反彈前景刺激市場信心。

不過，印度央行行長達斯此前曾警告，金融市場與實體經濟脫節，特別是金融資產估值過高。印度央行預計國內生產總值（GDP）將錄得自1950年代以來的最大跌幅。

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台灣

台股今日也創即市新高，重磅股台積電及聯發科股價再創新高，利好大市表現。加權指數升穿16000點，最高曾至16238點，升逾400點，收報16153點，升347點，升幅2.2%。

越南

區內股市強勢，但也有地方出現股災。越南股市周二崩盤，跌幅創下歷史紀錄。胡志明證券交易所的交易系統一度被擠到癱瘓，指數、成交和個股升跌統計一度停滯，時間接近20分鐘之久。

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編輯：吳敏芳