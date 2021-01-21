【外賣回收】外賣多塑膠廢料增　foodpanda香港夥碧瑤iRecycle上門回收

▲ foodpanda香港夥碧瑤iRecycle應用程式，安排免費的到戶回收服務，包括塑膠食物容器。（foodpanda提供圖片）

疫情期間港人對外賣的需求上升，所使用的一次性塑膠廢料明顯增加，因此，foodpanda香港夥碧瑤iRecycle應用程式，安排免費的到戶回收服務，是兩間公司首次跨界別合作，為美食送遞與環保的結合開拓更多可能性。

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顧客可以利用碧瑤iRecycle進行預約，並告知客戶服務員您是foodpanda的顧客，碧瑤回收員隨後將於指定時間到戶收集膠樽（1號PET、2號HDPE）、塑膠器皿（5號PP）及玻璃樽（玻璃樽回收只限港島及新界）。

最積極參與回收的顧客（按回收物品數量）更有機會在計劃開展的首半年，每月贏取高達300元的foodpanda優惠劵。用戶更可透過使用iRecycle流動應用程式賺取iDollar，以換領飲食、購物、娛樂及保健的獎賞。

foodpanda 企業社會責任及環境保護經理陳楠之期望，是次合作可以成為foodpanda在可持續發展策略的重要一步，並鼓勵客戶循環再用塑膠製品。

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責任編輯：朱悅瀅