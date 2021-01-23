【IKEA】宜家家居IKEA分店周六恢復營業　網站仍告示系統維修中

▲ IKEA因系統故障，門市網店周四暫停營業

IKEA宜家家居周四（21日）全線門店、網購暫停服務，據IKEA銅鑼灣店方告示，IKEA收銀櫃檯出現技術問題，周四無法開店，網上購物服務亦於同日暫時無法使用。IKEA家居周六（23日）公布，今日所有分店已經恢復營業，顧客可以在收銀櫃使用現金或信用卡購物，惟汪也公布仍現時在修復網上購物服務，同時未可查看庫存及訂貨等資料。

IKEA部分貨品正在進行推廣

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IKEA宜家家居在社交平台公布，仍正努力進行修復工作，希望盡快全面投入服務，仍無法提供以下服務：

-使用宜家家居禮品卡付款

-使用yuu積分付款

-訂購傢俬產品

-重新預約送貨時間、辦理退貨或更換手續

-網上購物服務

IKEA門市於周五（22日）恢復營業，但公司表示，收銀櫃檯仍有技術問題，香港及澳門店舖暫時未能提供傢俬訂購及貨品退換服務。網站服務方面，至周五下午2時30分，IKEA表示，網上購物服務仍無法使用，正在努力修復。

IKEA目前在香港有4家門店，分別位於銅鑼灣、九龍灣、沙田及荃灣。

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編輯：麥德銘