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iPhone VS Android手機保值排行　HTC包尾最容易貶值

科技 18:00 2021/01/21

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手機二手交易網站《bankmycell》最近發表年度手機保值報告顯示，iPhone 的「抗跌」程度仍為各品牌之首，HTC則為最容易貶值的手機品牌。

隨著各手機大廠不斷推陳出新，各個品牌智能手機的貶值情況會有何不同？iPhone又是否繼續一如外界所言，較Android 旗艦機保值？手機二手交易網站《bankmycell》最近發表年度手機保值報告顯示，iPhone 的「抗跌」程度仍為各品牌之首，HTC則為最容易貶值的手機品牌。

該網站調查近 4 年、售價在 700 美元（約 5,426 港元）以上的旗艦手機，其中Android手機的貶值速度接近是iOS機款的兩倍。

數據顯示，iPhone 第一年僅貶值 16.7%，對比同期的旗艦 Android 機則為 33.21%。Android 機到第二年更大幅貶值 61.5%、第三年則為 75.42%；iPhone經過四年僅下滑 66.43%。

【蘋果App私隱標籤】憂公眾不滿？多款Google App仍未提供私隱標籤

【出售業務】韓媒爆LG遇營運危機　CEO承認考慮出售手機業務

而iPhone 11 在 2020 年貶值 12.84%，iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max 則分別為 21.31%及 15.96%。競爭對手三星的的 S20 就在九個月內就貶值 34.73%，S20+ 貶值30.59%，頂級規格的 S20 Ultra 則為 36.30%。

在品牌方面，蘋果平均僅貶值 22.35%，其後依序 LG（26.46%）、Nokia（30.29%），最後一名的HTC 貶值幅度高達 53%。外媒估計，或因為相關機款在二手市場缺乏吸引力所導致。

【半導體晶片】高通發表升級版5G處理器　最新Snapdragon 870旗艦晶片　採台積電7nm製程技術

責任編輯：張寶燕

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