傳蘋果減產200萬部iPhone 12 mini　轉攻生產iPhone 12 Pro

▲ 摩根士丹利（Morgan Stanley）投資分析報告指出，蘋果將會減少生產200萬部iPhone 12 mini，以便挪出更多產能來生產iPhone 12 Pro。

蘋果（Apple）去年底推出iPhone 12系列共4款手機，當中包括：iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max，深受大眾歡迎，其中iPhone 12 Pro更處於長期缺貨狀態。日前摩根士丹利（Morgan Stanley）投資分析報告指出，蘋果將會減少生產200萬部iPhone 12 mini，以便挪出更多產能來生產iPhone 12 Pro。

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據MacRumors報道指，摩根士丹利的報告透露‌iPhone 12 Pro的等待期，是近四年新機種中最長的，目前為10天。而蘋果目前正加快製造下，先將交貨時已從22天降至2周。為了確保能加快交貨速度，蘋果計劃縮減銷量較低的 iPhone 12 mini的產量，從而增加iPhone 12 Pro的供應。

根據Consumer Intelligence Research Partners的最新銷售資料顯示，iPhone 12 mini的銷量佔比低於其他iPhone 12系列機型，目前iPhone 12 mini的銷量僅佔整個系列的6%左右。

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責任編輯：曾曉汶