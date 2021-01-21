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傳蘋果減產200萬部iPhone 12 mini　轉攻生產iPhone 12 Pro

科技 17:05 2021/01/21

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摩根士丹利（Morgan Stanley）投資分析報告指出，蘋果將會減少生產200萬部iPhone 12 mini，以便挪出更多產能來生產iPhone 12 Pro。

蘋果（Apple）去年底推出iPhone 12系列共4款手機，當中包括：iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max，深受大眾歡迎，其中iPhone 12 Pro更處於長期缺貨狀態。日前摩根士丹利（Morgan Stanley）投資分析報告指出，蘋果將會減少生產200萬部iPhone 12 mini，以便挪出更多產能來生產iPhone 12 Pro。

【蘋果App私隱標籤】憂公眾不滿？多款Google App仍未提供私隱標籤

蘋果進行消費者問卷調查　或影響iPhone 13設計

據MacRumors報道指，摩根士丹利的報告透露‌iPhone 12 Pro的等待期，是近四年新機種中最長的，目前為10天。而蘋果目前正加快製造下，先將交貨時已從22天降至2周。為了確保能加快交貨速度，蘋果計劃縮減銷量較低的 iPhone 12 mini的產量，從而增加iPhone 12 Pro的供應。

根據Consumer Intelligence Research Partners的最新銷售資料顯示，iPhone 12 mini的銷量佔比低於其他iPhone 12系列機型，目前iPhone 12 mini的銷量僅佔整個系列的6%左右。

蘋果修復M1 MacBook安全漏洞  禁止用戶自行安裝非官方認證iOS程式

責任編輯：曾曉汶

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