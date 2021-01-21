【手遊股】中手遊《新射雕群俠傳》今日登陸港澳台 香港榜單排第二 股價升近8%

▲ 中手遊旗下《新射雕群俠傳》今日登陸港澳台，暫時登App Store免費遊戲排行榜第二位。

中手遊 （00302） 旗下金庸作品改編手遊《新射雕群俠傳之鐵血丹心》今日（1月21日）正式登陸港澳台地區。中手遊稱，《新射雕群俠傳》預約一經開啟便獲得App Store及Google Play雙平台推薦，截止公測前一周，《新射雕群俠傳》已獲得逾百萬玩家預約，選擇港澳台地區作為出海第一步，是為向金庸致敬。

中手遊今日收報3.31元，升7.8%，成交3.7億元。

中手遊表示，《新射雕群俠傳》除了擁有金庸武俠基因，在玩法上通過「卡牌+輕SLG」的創新玩法，打造更「輕鬆無負擔」的精品遊戲，滿足了港澳台玩家「較多碎片化時間」的行為特點。另外遊戲亦加入不少香港元素，在產品包裝上選用「港漫風」作為美術風格，並以水墨線條描繪武俠江湖，另外玩家進入遊戲登陸界面，會響起1983年黃日華版射雕主題曲《鐵血丹心》。

根據蘋果應用商店App Store顯示，《新射雕群俠傳》推出首日，暫時已登上香港地區免費遊戲排行榜第二位。

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編輯：陳健婷