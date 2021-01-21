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【輝瑞疫苗】以色列逾1.2萬人接種後仍中招 當中69人已注射第二針

環球政經 18:04 2021/01/21

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現時以色列已有逾200萬名人士接種，佔全國20%，惟效果未如理想，部分人士更出現副作用。以色列衞生部周二(19日)表示，現時國內逾1.2萬人注射疫苗後，仍染上新冠病毒，其中有69人已打第二針。

逾18.9萬人接種疫苗後接受檢測，近6.6%人確診，疑似大多數人接種第一劑藥後不久便染上，當局估計當時疫苗仍未起作用；另有1,410人接種兩周後免疫系統生效時確診、69名已接種兩劑疫苗的患者確診。

【墨西哥疫情】疫苗失竊事件? 墨西哥公立醫院被偷走一批疫苗 當局：正進行調查：【下一頁

當局疫情負責人阿什(Nachman Ash)對輝瑞疫苗的效用提出質疑。他稱很多人在注射第一針和第二針之間確診，形容第一劑疫苗的保護作用未如想像中有效，又認為其效用數據較之前介紹還要低。他又指，暫時未確定輝瑞疫苗能否預防變種病毒，並引用衞生部門數據，估計目前約30%至40%確診病例是由英國變種病毒引起，形容在未來數周或變種病毒成為以色列流行的主要毒株。

輝瑞藥廠曾指出，首次注射後第15至21天之間人體免疫力會激增，效用會由52%增至89%。早期測試中顯示，第二劑疫苗可在注射一周後達95%功效。

延伸閱讀：接種疫苗5大注意事項：留意過敏情況　準備現正服用藥物清單【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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