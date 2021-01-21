潮牌Ambush推「索帶手環」 一條售4475元　網民：五金鋪膠索帶冇分別

日本潮牌Ambush最近推出全新飾物系列，外形與五金舖的「膠索帶」一樣，但售價為4,475港元，引發網民熱烈討論。不少網民見狀留言表示「潮流的東西我們平民真是很難觸摸」。

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「索帶手環」附有三種顏色選擇，分別是藍色、黃色和黑色。同系列更推出膠索帶戒指設計，分別為「雙戒指」售價為4,035港元，而普通戒指則賣2,975港元。另外，該品牌曾推出與「晾衫夾」無異的耳環，售價為3,543港元。

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由於Ambush多次與知名品牌推出聯名產品，品牌漸漸廣為人知，更受不少名人追捧，包括：吳亦凡、鄧紫棋、超模Bella、Gigi Hadid等。今次再推出天價手帶，引起不少網民熱議，「今次五金鋪的索帶有市場了、賣斷市了！」、「做潮人真不容易」和「4千多元的索帶，真是『索』哦！」

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責任編輯：陳頌潔