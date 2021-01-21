【樓市現象】買家冇睇樓 業主冇減價仲要反價8萬 仍決意以558萬購尚悅兩房

最近資金持續流入香港市場，股市成交額破3,000億元，樓市方面多個新盤準備登場，近日二手樓市繼續暢旺，市場更開始出現業主反價的個案。日前一名買家活購元朗尚悅，遭業主反價仍決定購入單位。

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利嘉閣地產分行經理陳奕熙表示，該行新剛促成元朗尚悅一座低層G室的成交。單位實用面積約425平方呎，採兩房設計，外望西南村屋景，單位原以550萬元放盤。一名九龍外區客鍾情屋苑樓齡新、間隔四正，在無睇樓的情況下洽購單，隨後業主反價8萬元，至近日終以558萬元成功沽出，折合實用面積呎價約13,129元。

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據悉，業主於2013年4月，以約388.1萬元購入上述單位，持貨約7年，現轉手帳面獲利約169.9萬元，物業升值約44%。

陳奕熙補充，尚悅目前有約210個放盤，細兩房最低入場價由485萬元起。

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記者：陳詠妍