  • 21°C
香港時間 : 2021121日 (四) 17:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市現象】買家冇睇樓 業主冇減價仲要反價8萬 仍決意以558萬購尚悅兩房

股樓投資 16:23 2021/01/21

分享：

最近資金持續流入香港市場，股市成交額破3,000億元，樓市方面多個新盤準備登場，近日二手樓市繼續暢旺，市場更開始出現業主反價的個案。日前一名買家活購元朗尚悅，遭業主反價仍決定購入單位。

【低水屋苑】首置客鍾情聚康山莊多時 遇上減價50萬放盤即決定入市 區內低水「新地樓」之選，詳見【下一頁

 

利嘉閣地產分行經理陳奕熙表示，該行新剛促成元朗尚悅一座低層G室的成交。單位實用面積約425平方呎，採兩房設計，外望西南村屋景，單位原以550萬元放盤。一名九龍外區客鍾情屋苑樓齡新、間隔四正，在無睇樓的情況下洽購單，隨後業主反價8萬元，至近日終以558萬元成功沽出，折合實用面積呎價約13,129元。

【網民熱話】公屋仔無資格拍拖？ 網民：與其成日埋怨出身 不如增值多少少自己，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4


 

【樓市現象】 投資者大劈25%沽君頤峰三房 換樓客只需考慮片刻 即豪斥近2千萬入市，詳見【下一頁

據悉，業主於2013年4月，以約388.1萬元購入上述單位，持貨約7年，現轉手帳面獲利約169.9萬元，物業升值約44%。

陳奕熙補充，尚悅目前有約210個放盤，細兩房最低入場價由485萬元起。

【延伸閱讀】今年不難錯過的5大新盤

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【樓市現象】買家又搶入市 嵐岸3房放盤一出引逾10組客爭購 換樓客斥1,041萬成囊中物，詳見【下一頁

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

香港 放盤 元朗 尚悅

上一篇文章

【大行點睇】獲大和大升目標價六成六　大唐新能源兩日升兩成創新高

下一篇文章

【大行報告】平安好醫生未來數年短期盈利或受壓　瑞銀削目標價至115元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【基金沽貨】跌眼鏡！公募基金趁市旺減股票倉　大戶開始割禾青？
【基金沽貨】跌眼鏡！公募基金趁市旺減股票倉　大戶開始割禾青？
【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知