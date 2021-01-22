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【航空告急】港府認研究強制機組人員14日隔離檢測　陳肇始：不好意思

股市 14:02 2021/01/22

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港府據後考慮強制機組人員14日隔離檢測

香港近期新冠病毒確診個案以本地個案為主，食物及衞生局局長陳肇始接受電台專訪時確認，港府正考慮進一步收緊外防輸入措施，考慮強制所有抵港並在港停留多於兩小時的航空機組人員，不分本地、外地機組人員，均須在酒店隔離14日檢疫。 

陳肇始表示，因應全球疫情爆發嚴重，並出現多種變種病毒，認為要收緊豁免檢疫安排，向機組人員表示不好意思。

據市場消息，由於有關措施對嚴重影響航空業現有運作，國泰航空 （00293） 據悉反對有關措施。國泰航空今日股價最新跌3%。

香港周三新增77宗確診個案全屬本地感染 37宗源頭不明，可見【下一頁】

以目前港府安排，本地和外地機組人員有不同防疫要求。香港機組人員方面，當香港機組人員於抵港時需接受檢測，人員需要留在酒店等待結果呈陰性才可離開。

外地機組人員方面，所有外國機組人員抵港後，都須乘坐指定交通工具前往酒店，並且不可離開隔離房間，並須在離港前通過檢測。

更多航空界新聞，可留意【航空告急】專頁

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編輯：麥德銘

港股 國泰航空（00293） 國泰航空

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