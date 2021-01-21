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【大行報告】平安好醫生未來數年短期盈利或受壓　瑞銀削目標價至115元

股樓投資 16:19 2021/01/21

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平安好醫生（01833）早前計劃策略升級，瑞銀發表報告稱，該行下調該公司盈利預測，以反映公司在加強銷售渠道及服務能力時的開支增加，並將公司的收支平衡點由2022年延遲至2025年。該行認為近期股價下跌已大致反映收支平衡點推遲的負面因素，故削目標價逾兩成至115元，予「買入」評級相信綫上醫療競爭環境未變，而策略升級對長期發展亦有必要。

各券商對平安好醫生的評級及目標價一覽：

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雖然未來數年短期盈利受壓，但瑞銀指指，將維持對公司長遠增長潛力的正面看法，相信公司優勢在於保險網絡協同，以及在線上醫療方面難被取代。該行指出，公司將改善四大銷售渠道以接觸更大的客戶基礎，並計劃將自家醫生團隊由約2000人增至3000人，以改善服務能力。同時，公司將大量投資在互聯網醫院開發及與地方政府合作，並加深對保險、企業及個人客戶的銷售，認為相關舉措均需要投資，相信2021至2022年的淨虧損將會擴大，並會於在2023年逐步收窄。

延伸閱讀 【大行報告】眾安在綫打造數字保險生態閉環 大和升眾安至「跑贏大市」評級 目標價上調至45元【下一頁

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該行將公司的收支平衡點由2022年延遲至2025年，並將2020至2025年的收入年複合增長由41%降至36%，主要因為健康商城收入增長預測下降，維持對綫上醫療服務2021至2025年的年複合增長預測為60%，相信受惠產品組合改善，未來五年毛利率將擴張，不過銷售、一般及行政開支比率則會有所上升。平安好醫生今早一度高見96元，最終升0.8%，收報93.45元。

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記者：溫藹紅

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