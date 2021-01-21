【網易9999】網易進軍視頻領域　丁磊：確保創作者在網易「紮下根、火起來、賺到錢」

▲ 網易首席執行官丁磊表示，內容視頻化是未來網易重要的方向之一，網易非常重視內容和內容創作者的價值。

網易 （09999） 宣布投入視頻領域，將會透過啟動「NEXT創作家計劃」，以「十億現金、百億流量、千億曝光」扶持創作者。網易首席執行官丁磊表示，內容視頻化是未來網易重要的方向之一，網易非常重視內容和內容創作者的價值，將為創作者提供一系列支持計劃，確保創作者在網易「紮下根、火起來、賺到錢」。

網易早前兩款國產遊戲獲批版號【下一頁】

網易計劃，在網易全平台扶持1000家深度合作的優質MCN機構；打造2000位在網易域內擁有百萬粉絲的「NEXT創作家」；重點孵化100個原生IP，助力IP成功破圈；幫助100萬名內容創作者在網易域內獲得商業化收入，實現內容高效變現。

網易上線首個知識短視頻創作平台——網易知識公路，網易知識公路未來將作為網易的視頻內容中台，全面打通網易新聞、網易云音樂、網易嚴選、網易LOFTER、網易有道五大場景，實現視頻內容「一次入庫，全網易分發」。

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編輯：陳韻妍