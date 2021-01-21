  • 21°C
香港時間 : 2021121日 (四) 17:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網易9999】網易進軍視頻領域　丁磊：確保創作者在網易「紮下根、火起來、賺到錢」

新經濟追蹤 16:16 2021/01/21

分享：

網易首席執行官丁磊表示，內容視頻化是未來網易重要的方向之一，網易非常重視內容和內容創作者的價值。

網易 （09999） 宣布投入視頻領域，將會透過啟動「NEXT創作家計劃」，以「十億現金、百億流量、千億曝光」扶持創作者。網易首席執行官丁磊表示，內容視頻化是未來網易重要的方向之一，網易非常重視內容和內容創作者的價值，將為創作者提供一系列支持計劃，確保創作者在網易「紮下根、火起來、賺到錢」。

網易早前兩款國產遊戲獲批版號【下一頁】

網易計劃，在網易全平台扶持1000家深度合作的優質MCN機構；打造2000位在網易域內擁有百萬粉絲的「NEXT創作家」；重點孵化100個原生IP，助力IP成功破圈；幫助100萬名內容創作者在網易域內獲得商業化收入，實現內容高效變現。

網易上線首個知識短視頻創作平台——網易知識公路，網易知識公路未來將作為網易的視頻內容中台，全面打通網易新聞、網易云音樂、網易嚴選、網易LOFTER、網易有道五大場景，實現視頻內容「一次入庫，全網易分發」。

更多【新經濟股】文章

相關文章：【網易業績】網易績後急升逾5% 上季經調整利潤37億元勝預期（第四版）

相關文章：【騰訊股價】騰訊盤中高見700元再創新高　北水今年來增持最多個股

 

編輯：陳韻妍

港股 丁磊 網易－S（09999） 網易（美：NTES）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【美股市況】美股期貨續上　道指期貨升近50點（不斷更新）
【美股市況】美股期貨續上　道指期貨升近50點（不斷更新）
【新股IPO】快手科技料下周二招股　券商暫預留1450億元孖展額
【新股IPO】快手科技料下周二招股　券商暫預留1450億元孖展額
【恒指夜期】恒指夜期收市升69點　阿里巴巴美股未跟足港股升勢（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期收市升69點　阿里巴巴美股未跟足港股升勢（不斷更新）
【馬雲現身】螞蟻上市觸礁後馬雲首露面　阿里巴巴股價重回受查前、阿里系大升
【馬雲現身】螞蟻上市觸礁後馬雲首露面　阿里巴巴股價重回受查前、阿里系大升