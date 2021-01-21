【大行點睇】滙豐首予海爾智家「買入」評級　料現價有近三成升幅

滙豐研究發表報告，首予海爾智家(06690)「買入」評級，目標價44.5元。報告稱，去件12月海爾電器完成私有化，集團所有產品及服務現集中在一個全球平台，該行料可精簡營運。公司收入增長加快，由去年上半年的按年跌1.6%，改善至第三季按年增16.9%；受惠利潤率改善，第三季核心純利按年升43.3%，對比去年上半年按年跌44%明顯有所改善。



報告指，海爾智家屬全球家電行業領導企業，內地及海外收入各佔半。公司正擴大內地及海外市佔，料2020至2022年間收入年均複合增長達12.9%，高於行業均值。

此外，至2022年，集團整合業務料可降低銷售及行政開支佔比，提振利潤率。長期而言，管理層希望銷售及行政開支佔比可與同業美的集團(深：000333)相若。2019年，海爾智家稅息前利潤率4.5%，低於美的9.2%。2020至2022年間，滙豐料集團純利年均複合增長達31.3%，純利率由2020年的4.1%改善至2022年的5.6%。滙豐料海爾智家2020至2022年每股盈利分別1.33、1.36及1.67元人民幣。

今日家電股集體造好，A股多間龍頭錄一定升幅，大行亦普遍持正面看法：













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