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拜登正式入主白宮　中美關係依舊難測

宏觀解讀 16:13 2021/01/21

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美國新任總統拜登正式入主白宮，上任首日便簽署多頂行政命令，推翻特朗普過去數年的不少政策決定，包括重新加入巴黎氣侯協議及世界衛生組織。值得留意的是，拜登並未即時推翻特朗普政府對中國的關稅，以及一些具爭議性的金融制裁及實體清單，相反，拜登內閣的重要官員相繼發表對中國的強硬言論，其中美國新任國務卿布林肯表示中國對美國構成的威脅最大，並指特朗普對中國採取強硬立場正確，新任財長耶倫亦表示將動用一切工具來對抗中國的不當行為。種種跡象顯示，拜登政府將沿用特朗普對華的強硬路綫，但對抗手段將有所改變，或由單邊主義的措施，轉變為與盟友共同圍堵中國，中美關係依舊難測。

為應對中美緊張關係，中國當局採取雙循環發展策略，試圖降低中美脫鈎帶來的震盪，政策成效有待觀察。中港股市情緒熾熱，北水湧港帶動恒生指數一度升上30,000點水平。有關資金流動反映國內投資者對環球市場資產配置的需求殷切，事實上國內投資渠道不足，除A股市場外，中國地產市場嚴守「房住不炒」的政策指導，中國監管當局亦收緊互聯網金融投資的監管。一旦人民幣升值壓力持續，人行可透過放寬海外投資限制，釋放資金外流需求以拖慢人民幣升值，考慮中美關係仍然暗湧重重，筆者維持本年人民幣溫和升值的預測。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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