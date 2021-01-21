【滙豐控股5】英倫銀行擬將銀行派息正常化 滙豐升2.5%創9個月新高

英倫銀行今年將恢復對銀行業進行壓力測試，以確保各銀行於疫情期間可繼續支持經濟，而有關結果將會影響包括滙豐（00005）在內的英資銀行能否回復派息至更正常水平。

【大行點睇】滙豐首予海爾智家「買入」評級 料現價有近三成升幅 詳情請看[下一頁]

去年在疫情下，英倫銀行決定取消年度壓力測試，以便銀行持續向經濟提供信貸。英倫銀行指，壓力測試是用於評估銀行積累的資本緩衝是否足夠應對當前壓力下可能發生的情況。而金融政策委員會（FPC）會以此結果判斷銀行的穩健性、吸收損失的能力及持續放貸能力，並估計在甚麼程度的嚴重壓力下會受損。壓測結果會被用於更新FPC關於銀行在壓力下如何最適當地支持銀行的判斷，亦會被視為審慎監管局（PRA）是否將資本及派息回復到過往標準做法的參考因素。有關測試的整體結果會於夏季公布，而各銀行的測試結果將於第四季公布。

【大行點睇】獲大和大升目標價六成六 大唐新能源兩日升兩成創新高 詳情請看[下一頁]

滙豐日內升2.5%，收報44.35元，成交近26億元。日內曾上試44.8元，創去年3月中以來的新高。另一英資銀行渣打（02888）升1.4%，收報50.45元，成交7668萬元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機