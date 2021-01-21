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【職場熱話】見工疑變被套料　主管一句說話激嬲求職者　網民：嘥時間不特止，比假希望嗰度衰！

股樓投資 17:52 2021/01/21

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「問題係我識得你哋老細，如果我請咗你會好尷尬。」這一句可說是令整個氣氛變得尷尬，更是令求職者感到無言而對。

從事建築行業的讀者Vincy在Facebook專頁「辦公室日報」投稿，內容主要概述見工經歷，本身過程也十分順利，更通過了人事部面試，怎料到與經理見面時，卻來了個意外結局。在文中，Vincy指自己所屬公司因應疫情而減薪，並只支出原有月薪中的8成，情況也維持半年，公司內有不少員工感到心灰意冷，於是便開始發CV到其他公司，希望可以轉工，而她也是其中一員。

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Vincy表示，成功獲得一間建築公司的面試機會，而且過程順利，然而，與人事部完成面試也只是過場，經理才是壓軸角色。首先，經理已開口說道：「其實我哋兩間公司都算係上下家嘅關係，你哋可以話係我公司個客。」，Vincy則回答：「無錯，因為我都會搵返自己有相關經驗嘅工作。」

接下來經理的一句說話更是具引爆性質：「問題係我識得你哋老細，如果我請咗你會好尷尬。」Vincy也試著解釋指道，在同一行業轉工屬於正常，只因公司來來去去也是個幾間，誰知經理的回答成為事件中的導火線，「我怕請咗你之後，你老細第日唔畀生意我哋呀。」

Vincy反問:「咁你驚得罪我老細，又叫我上嚟見工？」，經理則回答：「無呀，想了解下你做咩想轉工咋。」

這次似是觸碰Vincy的神經，更用3個要點指責對方浪費自己時間：

1）你唔想得罪我老細唔緊要，咩上下家都唔緊要，咁你咪唔好約我上嚟見工囉！
2）你盲㗎？CV寫得好清楚，你唔會請又叫我上去interview，好多時間？
3）見一份唔關事嘅工，僱主會嫌你冇相關經驗；本身做開呢行，你又驚我係競爭對手；唔係競爭對方喇，你又怕得罪行家，其實你哋班所謂僱主想請咩人？

網民分享面試無奈經歷:

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「無經驗你又嫌人無經驗，有經驗你又嫌人年紀大，轉行你又驚人未做過，同行你又驚人出蠱惑，簡單啲講，即係又要後生又要人工平又要有經驗又要未做過，究竟你班老細想點樣樣呀！」

Vincy又估計，或許公司提出面試只為了套料，「目的係想了解我哋呢邊咩情況，真係最怕呢啲，浪費時間，又冇心請，我又要請假，最後一場歡喜一場空」

文章也引起不少網民共鳴，有人更指從面試對答看出，這也不是一間好公司，「見微知著，間公司都唔會諗人感受嘅，好極有限啦。」、「嘥時間不特止，比求職者假希望嗰度衰！」；有人指道，疫情下進行線上面試也有好處，「所以疫情下多咗好多phone interview & zoom interview都係好事嚟，起碼唔駛嘥咗啲時間走嚟走去見工先；真係啱先見真身做2nd int.」。另外也有網民道出，現在公司聘請僱員的標準難以釐定，「好多時都係咁，讀完書出嚟嫌你無經驗，有咗經驗又嫌你貴又唔好教想點呀？」

*文章內容獲「辦公室日報」授權轉載。


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責任編輯：黎淑雯
 

 

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