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【拜登就職】特朗普按傳統為拜登寫信 拜登形容內容「慷慨大方」?

環球政經 16:18 2021/01/21

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新上任的美國總統拜登表示，特朗普在離開白宮前向他留下一封信件，形容內容相當「慷慨大方」。

【拜登就職】 晚會改為直播節目 多名巨星現身慶祝拜登上任下一頁

按照傳統，美國總統卸任前會寫一封信給繼任人。拜登在上任當日簽署行政命令後表示，為了尊重特朗普，在與對方聯繫前，不會向外界公布信件內容，只形容內容「慷慨大方」。

【拜登就職】拜登新官上任三把火　簽署行政命令推翻特朗普政策下一頁

有接近特朗普人士透露，特朗普在信中祝願美國在及接下來推出的新政策成功，並指撰寫該封信件，是特朗普預計離開白宮前一定要做的事，事後亦並無讓太多人知道信件內容。白宮新聞秘書莎琪拒絕透露信件內容。

特朗普在任時多次做出反傳統行徑，卻堅持為繼任人寫信，有評論指是受他前一任總統奧巴馬影響。據悉2016年特朗普閱讀過奧巴馬留下的信件後，立即致電對方，但當時奧巴馬正乘坐飛機，無法接通電話。隨後奧巴馬同僚希望回電，特朗普政府職員則回覆，特朗普只希望向奧巴馬道謝。

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撰文 : 馮卓謙

拜登 特朗普 奧巴馬 美國 白宮
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