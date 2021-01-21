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【新股IPO】中國優然牧業擬首季上市 集資39億 伊利為最大客戶

股樓投資 16:19 2021/01/21

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新股停不了，消息指去年11月已遞交上市申請的大型乳製品製造商中國優然牧業，計劃在今年首季招股，集資約5億美元（約38.7億港元），聯席保薦人為華泰及瑞信。

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提起中國優然牧業這個名字，未必人人都識，但講伊利相信好多人都會知道。其實中國優然牧業成立於1984年，曾作為大型乳製品製造商伊利旗下全資附屬公司，直到2015年將業務從伊利分拆出來營運。業務主要為原料奶、反芻動物養殖系統化解決方案。內地私募基金PAG太盟投資集團於早年有份投資，為公司大股東，其股份持有42.89%；伊利股份持有為40%。

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雖然從伊利分拆出來，但至今伊利仍然是該公司的最大客戶，由2017年至2020年6月底止，中國優然牧業向伊利銷售原料奶產生的收入分別為20.5億元人民幣、23.9億元人民幣、28.4億元人民幣及30.7億元人民幣，分別佔集團所生產原料奶銷售額的91.8%、91.7%、92.9%及96.1%。

中國優然牧業是次上市集資所得，主要用於未來兩年的投資項目，包括正在建設的牧場、新建的牧場及飼料生產基地，並為其購置所需設施設備；計劃未來兩年間從澳洲、紐西蘭等地合共進口約2萬頭荷斯坦牛；以及作為營運資金。

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記者：張以正

伊利股份（滬：600887） 港股

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