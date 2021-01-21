【港股大時代】股王騰訊屢創新高 可以走多遠？　大行最牛睇846元 潛在升幅24％

港股大時代又重臨，恒指升至30000點大關。股王騰訊（00700）成大市火車頭，本周再創歷史新高，市值亦已升至6.5萬億元，不少投資者在問騰訊股價還可走多遠？近日券商大行紛紛發表報告看好騰訊，當中最牛的是麥格理，並一口氣把目標價由815元調升至846元，較騰訊現價有約近24%潛在升幅。

騰訊周四（21日）最高曾升至700元，再創歷史新高，至收市報682.5元，升0.4%，同樣創收市新高，市值6.54萬億元。

騰訊股價起動，近日各大券商亦發表報告，除繼續唱好騰訊前景外，不少更調高騰的目標價，當中最牛的一家暫時數到麥格理。該行發表報告指，騰訊第三季業績好過預期9%，因遊戲貢獻收入強勁，並認為明年依然是互聯網資產最好投資股份之一，原因是遊戲、網上廣告及網上金融業務表現強勁。

券商對騰訊最新評級及目標價：

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該行又稱，騰訊上季金融科技業務增長26%，料可維持強勁勢頭，廣告業務仍有空間增長，尤其騰訊為內地兩個主要平台之一。基於騰訊遊戲收入好過預期，加上業務最新情況，故將該股目標價由815元，上調3.8%至至846元，維持「跑贏大市」評級。

摩根士丹利報告預期，騰訊第四季非通用會計準則經營利潤374億元人民幣，按季跌2%，略低於市場預期，但看到新遊戲發行勢頭健康，故將其目價由650港元上調至720元，評級維持「增持」。

大摩預期，騰訊去年第四季收入1,292億元人民幣，同比增長22%或按季增3%，較市場預期低2%，以反映公司手機遊戲及金融科技業務正常化。以非通用會計準則計算的營運溢利，則取得374億元人民幣，同比增長23%或按季跌2%，較市場預期為低。

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中信證券看好騰訊作為內地互聯網巨頭的成長性和盈利能力，在遊戲、廣告及支付業務仍有較大提升空間，維持騰訊「買入」評級，目標價742元。報告指出，騰訊作為內地互聯網巨頭，經過測算該行認為騰訊潛在市值提升空間，預計可達至6.4萬億元人民幣（約7.7萬億港元）。

報告預測，騰訊2020年第四季純利為406.78億元人民幣，同比升88.5%，主要是由於公司營收保持較高增速，以及公司取得強勁的投資收益增長，估計公司非通用會計準則純利352.78億元人民幣，同比升38.4%。

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記者：李兆明