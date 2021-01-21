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【港元定期存款】3個月港元定存息最高5厘 短存變新戰場

Hot Talk 15:55 2021/01/21

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信銀國際加3個月年息至0.75厘，較同期拆息0.24厘高。

雖然信銀國際及招商永隆兩間傳統銀行先後鬥加港元短期存款息，但有財務公司卻唱反調，大眾財務今天(1月21日)全面降息。不過，專家以百度等重磅新股，力爭春節後來港上市，況且，IPO在港股破3萬點更大旺，料短錢需求較大，3個月存期頓變為主戰場。

多間港銀爭吸短錢，邊間銀行3個月港元定存最高息？可按下圖了解

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而經歷元旦後至今的調息浪，以目前3個月存期來看，無論財仔還是傳統銀行，存息仍不敵虛擬銀行，因高息王5厘是由虛銀富融銀行提供。

綜觀3個月拆息低見0.24厘，眼下不少業界在牌面上是蝕本搶存。

虛銀佔據上周港元存息榜前列位置，詳情可看【下一頁

此外，除了中資行鬥加息外，另有中小行優待較小額存款，入場費較低卻享更高息，大新(02356)銀行向指定理財戶及斥廿萬元新資金的存戶，3個月存息有0.7厘，相反大戶以500萬元存款，存息亦只得0.5厘。

對於大小戶反常態的差異化息率，小存戶高0.2厘，大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健回應本報查詢指，在定存方面，該行會因應市場情況，以及業務策略，不時作出檢討，或相應調整。

鄧子健補充，明白客戶有不同的理財需要，所以提供多類型的存款產品以供選擇，如360°「易出糧」服務，可享高達1.2厘的額外活期存款年利率，比一般定期存款更高息，更可靈活調配資金，讓客戶存取自如，捕捉各項機遇。

相關文章：【港元定期存款】滙豐帶頭削港元定存　今年首度減息

【人民幣定期存款】虛銀減人民幣存息 無懼中資行兩連加

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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