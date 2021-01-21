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【李小加談香港】李小加：香港不可能不成功，香港擁有成功的一切要素

股市 15:53 2021/01/21

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李小加認為，零息政策總有一天會有副作用，因此全球投資者在未來十年都不得不加碼配置中國。

拜登正式上任美國總統，港交所 （00388） 前行政總裁李小加認為，隨拜登上台，今年全球地緣政治中的政策隨機性（randomness）將減少，全球資本必然增配中國。「若果在未來十年全球投資者不配置中國，那麼增速來自何方？怎麼賺取收益？又要如何創造價值？」

李小加正構思「滴灌通」計劃【下一頁】

談到今年金融市場前景，李小加表示，雖然疫苗已經面世，但可能要中長期才能對社會發揮作用，短期還要持續應對疫情反覆及確診數目高企等問題，預期上半年環球經濟仍有挑戰，但下半年會有所改善。

全球投資者在未來十年都不得不加碼配置中國

現時全球主要央行推行零利率政策，李小加認為，零息政策總有一天會有副作用，因此全球投資者在未來十年都不得不加碼配置中國，以尋求更多收益。

李小加指，港人一定要動【下一頁】

對於香港前景，李小加表示，「香港不可能不成功，香港擁有成功的一切要素。」他續稱，盡管香港此前有一些波動，但即使這些波動放大，也不會阻礙香港的成功，因「香港屬於中國，香港又是（中國）最國際化的城市。」

「一國兩制是一個好的體制，這也是為何像我這樣的人願意一直在香港工作生活。」

李小加住4000呎「哥哥」逾億舊居【下一頁】

香港要保持開放心態　優秀的公司會不請自來

去年港交所在全球IPO集資額中排名第二，李小加指，未來港交所的定位主要是聚焦中國、聯通全球、科技驅動，即使全球交易所之間的競爭愈發激烈，香港亦要保持開放的心態，只要降低准入壁壘、保持市場競爭力，優秀的公司就會不請自來。

「任何國際投資者都希望來香港，當然他們也會選擇美國、英國等市場，但港交所歡迎那些在哪裡都能成功的企業，希望它們也能來香港上市。」

相關文章：【李小加專訪】李小加：金融不姓美、不姓中、只姓資 「香港金融永遠不會差」

相關文章：李小加繼任難尋？港交所據報遴選新CEO未達共識　史美倫：肯定會想念李小加

 

編輯：陳韻妍

港股 一國兩制 香港交易所（00388） 拜登 李小加 香港交易及結算所有限公司 集資 IPO 疫苗
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