  • 21°C
香港時間 : 2021121日 (四) 17:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《執屋》女朋友搬來同居　家藏十九世紀古董　執屋媽媽乜都擺住先點算？

環球政經 16:04 2021/01/21

分享：

斷捨離很難，更何況當家中每件物件背後都有故事和歷史時，想捨棄就難上加難了。ViuTV最新一集《執屋》，屋主阿蘇和母親一起生活，單位面積300呎 ，還可以看到海景。但由於女友要搬來與阿蘇同住，「所以打算整番間房，想裝修清走不要的雜物。」不過家中有不少蘇媽的「寶物」，令主持人和阿蘇都要花上一番唇舌才成功說服蘇媽扔掉。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

《執屋》電影迷斷捨離困難 雜物多到書櫃都變型 主持人：好似教仔咁勸導佢　【下一頁

在收拾的過程中，主持人發現到不少舊物件都有很多年歷史，當中有很多都是蘇媽的珍藏。此時主持人發現了一個佈滿塵垢的手提卡式機和一箱錄音帶，正當大家在討論是否應該扔棄時，蘇媽突然在房間走出來，並告訴他們這些東西全部都要留！另外，主持人還發現數個生銹鐵盒，其中一盒滿載舊錢幣，主持人更從中發現1981年的硬幣。另外還有一盒鈕扣和內有一把生鏽的剪刀的衣車配件，蘇媽都露出不願丟棄的表情，叫主持人「擺住先」。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

《執屋》港爸豪花十萬收藏過千模型 雜物逼爆全屋 太太懷第三胎點解決？　【下一頁

之後，主持人更在廚房找到有六、七十年歷史的衣車，蘇媽表示已經有十年沒有打開過。而衣車亦因零件故障而未能正常使用，但蘇媽仍然露出不願丟棄的表情，叫主持人「擺住先」。對著沒有實際用途的衣車，蘇媽都坦言「只是收藏而已。」令啊蘇都不禁說：「又收藏？收藏在腦海中就算了吧！」

經過兒子和主持人的勸說，蘇媽態度開始軟化，「如果有人收古董衣車，就收咗佢走啦。」主持人就順勢問錄音帶可否丟棄，蘇媽就堅持說：「不行，有些真的聽不到了」又指如果有人收留，其他物品都可以送出去，但錄音帶要留為紀念。不過主持人小占問蘇媽：「已經幾十年沒有聽過了 ？」Kathy亦指 : 「對，要不是我們幫你擦卡式錄音機　你應該不會再收聽了。」但蘇媽都是堅持要保留。最後阿橙以金錢試圖說服蘇媽「假設有人出價，一盒50元，你會出售嗎？」蘇媽最初都堅持：「要考慮一下。 」後來阿橙說︰「80元呢?」蘇媽最後被主持說服，「那就可以放手。」

主持人教導整理小貼士：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

最後主持人走到蘇媽的房間，發現上格床放滿電器盒，還有無數被子。又發現啊蘇以前的成績表，泛黃的楊千嬅封面雜誌等，主持人就教他們可先把不常用的物品放在床上較遠處，再把常用物品放在易拿的地方。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
 

責任編輯：黃苑筠

同居 ViuTV
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【基金沽貨】跌眼鏡！公募基金趁市旺減股票倉　大戶開始割禾青？
【基金沽貨】跌眼鏡！公募基金趁市旺減股票倉　大戶開始割禾青？
【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知