《執屋》女朋友搬來同居　家藏十九世紀古董　執屋媽媽乜都擺住先點算？

斷捨離很難，更何況當家中每件物件背後都有故事和歷史時，想捨棄就難上加難了。ViuTV最新一集《執屋》，屋主阿蘇和母親一起生活，單位面積300呎 ，還可以看到海景。但由於女友要搬來與阿蘇同住，「所以打算整番間房，想裝修清走不要的雜物。」不過家中有不少蘇媽的「寶物」，令主持人和阿蘇都要花上一番唇舌才成功說服蘇媽扔掉。

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《執屋》電影迷斷捨離困難 雜物多到書櫃都變型 主持人：好似教仔咁勸導佢 【下一頁】

在收拾的過程中，主持人發現到不少舊物件都有很多年歷史，當中有很多都是蘇媽的珍藏。此時主持人發現了一個佈滿塵垢的手提卡式機和一箱錄音帶，正當大家在討論是否應該扔棄時，蘇媽突然在房間走出來，並告訴他們這些東西全部都要留！另外，主持人還發現數個生銹鐵盒，其中一盒滿載舊錢幣，主持人更從中發現1981年的硬幣。另外還有一盒鈕扣和內有一把生鏽的剪刀的衣車配件，蘇媽都露出不願丟棄的表情，叫主持人「擺住先」。

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《執屋》港爸豪花十萬收藏過千模型 雜物逼爆全屋 太太懷第三胎點解決？ 【下一頁】

之後，主持人更在廚房找到有六、七十年歷史的衣車，蘇媽表示已經有十年沒有打開過。而衣車亦因零件故障而未能正常使用，但蘇媽仍然露出不願丟棄的表情，叫主持人「擺住先」。對著沒有實際用途的衣車，蘇媽都坦言「只是收藏而已。」令啊蘇都不禁說：「又收藏？收藏在腦海中就算了吧！」

經過兒子和主持人的勸說，蘇媽態度開始軟化，「如果有人收古董衣車，就收咗佢走啦。」主持人就順勢問錄音帶可否丟棄，蘇媽就堅持說：「不行，有些真的聽不到了」又指如果有人收留，其他物品都可以送出去，但錄音帶要留為紀念。不過主持人小占問蘇媽：「已經幾十年沒有聽過了 ？」Kathy亦指 : 「對，要不是我們幫你擦卡式錄音機 你應該不會再收聽了。」但蘇媽都是堅持要保留。最後阿橙以金錢試圖說服蘇媽「假設有人出價，一盒50元，你會出售嗎？」蘇媽最初都堅持：「要考慮一下。 」後來阿橙說︰「80元呢?」蘇媽最後被主持說服，「那就可以放手。」

主持人教導整理小貼士：

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最後主持人走到蘇媽的房間，發現上格床放滿電器盒，還有無數被子。又發現啊蘇以前的成績表，泛黃的楊千嬅封面雜誌等，主持人就教他們可先把不常用的物品放在床上較遠處，再把常用物品放在易拿的地方。

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責任編輯：黃苑筠