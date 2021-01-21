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【農曆新年】旅發局「網上新春市集」　集合過百款賀年精品及美食（多圖）

商業 15:50 2021/01/21

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因新冠肺炎持續，早前香港旅遊發展局已公布今年取消「新春國際匯演」 。今日當局宣布將會於2月8日起，舉行網上市集等新年推廣，為業界帶來額外宣傳平台。

【農曆新年】city'super門市網店　多款應節糕點禮籃登場

由2 月 8 日至 26 日（即年廿七至正月十五），旅發局將會舉行約3星期的「迎春接福·就在香港」新春推廣。重點包括旅發局首次與 FEED 及本地餐飲業界合作推出的網上新春市集，包羅過百款賀年及情人節元素的產品和美食 。

今次活動將有多個本地原創年輕品牌與老字號聯手設計全新賀年精品，將獨家在網上新春市集限量發售，即刻睇下：

    點擊圖片放大
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市集亦附帶網上小遊戲，市民以手機或電腦參加遊戲，即有機會贏取網上市集的折扣優惠或內附賀年精品的旅發局福袋。 

同時，推廣期間亦有超過 20 間酒店及人氣餐廳推出新派節慶盆菜、農曆新年主題菜單、賀年甜品及下午茶等新春佳餚外送或外賣。當中包括香港四季酒店的賀歲下午茶外賣、香港瑰麗酒店的富貴有米雞等。

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線下方面，旅發局亦聯同酒店、景點、餐飲及零售業界繼續於「旅遊·就在香港」平台推廣各 式「線下」優惠，包括酒店留港度假新春套票、商場禮遇、景點及不同商戶的限時折扣優惠。

【農曆新年】香港九龍東皇冠假日酒店　網上快閃優惠　2人自助午餐$357.6

【農曆新年】信和4大商場推新春抽獎　消費滿$300可參加贏電子大利是

責任編輯：葉泳珊

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