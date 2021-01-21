【樓市轉旺】單位不等人　睇逾30個盤都失機　上車客認命加快入市

踏入2021年，股樓皆旺，有代理更坦言，樓市小陽春提前出現。眼見市況突然好轉，有意置業者只好加快入市。有買家早前先後睇逾30個單位，惟一直未入市，但市況持續好轉，睇過的單位陸續賣出，故只好加快入市，以免遲買更貴。

中原文家輝說，市民置業需求強勁，踏入新一年，入市步伐持續加快，其中嘉湖山莊本月至今錄得40宗成交，逼近上月全月4紀錄。他說，嘉湖山莊美湖居3座高層C室，實用面積為544平方呎，三房間隔，外望開揚市景及米埔濕地景，剛以578萬元易手，實用呎價10,625元。

文家輝透露，買家是同區上車客，睇樓近兩個月，睇逾30個單位，由於已睇過的單位陸續沽出，加上見市況轉旺，故決定加快入市，又說買家見上址單位質素好，故睇樓翌日即還價，而業主又肯減價7萬元，故即拍板購入。

資料顯示，原業主於2010年6月，以180萬元買入上址，現賬面獲利398萬元，物業期內升值約2.2倍。

樓市數據比較

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失業率高過金融海嘯也不怕 樓市小陽春提早出現 美聯：多項數據撐樓市【下一頁】

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