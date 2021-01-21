【農曆新年】希爾頓中心名都商場打造繁花庭園　消費換利是封及福杯

▲ 華懋集團商場旗下沙田希爾頓中心及粉嶺名都商場，即日至2月28日，帶來「繁花庭園」兩大打卡場景。（華懋集團提供圖片）

新春佳節臨近，華懋集團商場旗下沙田希爾頓中心及粉嶺名都商場，即日至2月28日，帶來「繁花庭園」兩大打卡場景，旗下九大商場更特設新春限定消費禮遇，送上以炮竹迎新歲為主題設計的迎春接福利是封禮品套裝及暖意「福」杯。

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沙田希爾頓中心帶來大小福牛，於繁花庭園桃花樹下的四隻福牛滿身印布花紋，寓意春暖花開。象徵吉祥的祥雲盛載著福牛於粉嶺名都商場現身，滿佈於福牛、拱門和祥雲的花朵更寓意著花開富貴、平安健康。

即日起，顧客於同一指定參與商場以電子貨幣，即日消費滿200元或以上，憑最多兩張不同商戶發出的即日有效發票，即可換領「迎春接福利是封禮品套裝」乙份。

此外，顧客於1月25日起於華懋集團旗下指定商場，以電子貨幣即日消費滿600元或以上，憑最多兩張不同商戶發出的即日有效發票，即可換領「2021年新春暖意「福」杯」乙份。

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責任編輯：朱悅瀅