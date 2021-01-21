【拜登上任】領袖齊致賀 歐盟：歐洲在白宮終於有朋友

美國新任總統拜登（Joe Biden）周三舉行總統就職典禮，多國如歐盟、英國及印度等元首紛紛祝賀拜登任職，並希望拜登能共同合作解決全球問題，解除制裁及改善雙邊關係。一眾領袖期待拜登扭轉前任總統特朗普（Donald Trump）的單邊主義思維，共建合作新時代。歐盟委員會主席馮德萊恩指，經過漫長的四年，歐洲在白宮終於有一位朋友。

美國前任總統特朗普過往被指摘就應對全球問題上拒絕多邊合作，甚至帶領世界進行「新冷戰」時代。拜登正式上任後，已簽署一系列行政命令，重新制訂由特朗普於任內，實施的多項具爭議措施， 包括重新加入《巴黎氣候協定》、重返世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）等。歐盟委員會主席馮德萊恩

秒廢特朗普政策 拜登首日簽署多項行政命令 【下一頁】

全國多國領袖亦紛紛祝賀拜登上任，表示期待與新政府的合作，共同面對新冠肺炎及氣候變化等全球問題。同時，部分領袖亦呼籲拜登解除特朗普所實施的制裁，期待與美國新時代的合作。

馮德萊恩（Ursula von der Leyen）向拜登表達祝賀，直指拜登是歐洲在華盛頓的朋友，同時亦表示拜登的上任，「正正展示了美國民主的韌性」（demonstration of the resilience of American democracy）。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）已率先對拜登重返《巴黎氣候協定》表示恭喜。

拜登決定重返世衛 譚德塞恭賀就職 【下一頁】

德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）亦透過影片發表聲明，形容拜登的就職典禮為「民主日子」（good day for democracy）。此外，英國、西班牙、加拿大、丹麥及意大利領袖亦歡迎拜登政府上台。

此外，中東及拉到美洲多國亦對新政府上台存在憧憬。

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）指，希望拜登上任後可重新和盟國就伊朗核協議進行磋商。墨西哥總統洛佩斯（Lopez Obrador）呼籲拜登增強美墨兩國發展關係、以及改變移民入境政策等。

最後，印度總理莫迪（Narendra Modi）及日本首相菅義偉（Suga Yoshihide） 同時歡迎拜登上任，希望可以加強雙邊經濟聯繫。

責任編輯：郭麗明