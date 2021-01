【拜登上任】領袖齊致賀 歐盟：歐洲在白宮終於有朋友

美國新任總統拜登(Joe Biden)周三舉行總統就職典禮,多國如歐盟、英國及印度等元首紛紛祝賀拜登任職,並希望拜登能共同合作解決全球問題,解除制裁及改善雙邊關係。一眾領袖期待拜登扭轉前任總統特朗普(Donald Trump)的單邊主義思維,共建合作新時代。歐盟委員會主席馮德萊恩指,經過漫長的四年,歐洲在白宮終於有一位朋友。

美國前任總統特朗普過往被指摘就應對全球問題上拒絕多邊合作,甚至帶領世界進行「新冷戰」時代。拜登正式上任後,已簽署一系列行政命令,重新制訂由特朗普於任內,實施的多項具爭議措施, 包括重新加入《巴黎氣候協定》、重返世界衛生組織(WHO,簡稱世衛)等。歐盟委員會主席馮德萊恩

全國多國領袖亦紛紛祝賀拜登上任,表示期待與新政府的合作,共同面對新冠肺炎及氣候變化等全球問題。同時,部分領袖亦呼籲拜登解除特朗普所實施的制裁,期待與美國新時代的合作。

馮德萊恩(Ursula von der Leyen)向拜登表達祝賀,直指拜登是歐洲在華盛頓的朋友,同時亦表示拜登的上任,「正正展示了美國民主的韌性」(demonstration of the resilience of American democracy)。

法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)已率先對拜登重返《巴黎氣候協定》表示恭喜。

德國總統施泰因邁爾(Frank-Walter Steinmeier)亦透過影片發表聲明,形容拜登的就職典禮為「民主日子」(good day for democracy)。此外,英國、西班牙、加拿大、丹麥及意大利領袖亦歡迎拜登政府上台。

此外,中東及拉到美洲多國亦對新政府上台存在憧憬。

伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani)指,希望拜登上任後可重新和盟國就伊朗核協議進行磋商。墨西哥總統洛佩斯(Lopez Obrador)呼籲拜登增強美墨兩國發展關係、以及改變移民入境政策等。

最後,印度總理莫迪(Narendra Modi)及日本首相菅義偉(Suga Yoshihide) 同時歡迎拜登上任,希望可以加強雙邊經濟聯繫。

