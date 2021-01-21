【拜登就職】 晚會改為直播節目 多名巨星現身慶祝拜登上任

根據傳統美國總統就職典禮當晚會舉行慶祝晚會，受制於疫情，今年一改傳統成直播慶祝電視節目。

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慶祝晚會假華盛頓林肯紀念堂舉行，與特朗普執政時不同，今年慶祝活動獲多位荷李活影星撐場，包括著名影星湯漢斯擔任節目主持，另外亦有多位國際巨星，包括 John Legend, Katy Perry 及 Justin Timberlake等在節目中獻唱。

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節目亦有播放新上任的美國總統拜登及副總統賀錦麗預先錄製的講話片段。拜登指美國民眾需要團結並要保持信心，表示民眾是他對美國前所未見地樂觀的原因，承諾將會竭盡所能; 賀錦麗則呼籲，要有看破分歧的勇氣，相信自己，相信美國的抱負。

前總統奧巴馬、克林頓以及共和黨喬治布殊亦分別發表講話，表示拜登要帶領意見不同的人團結，共同應對未來挑戰。喬治布殊更形容拜登的成就是美國的成就，祝願拜登成功。

美國新冠肺炎疫情持續嚴峻，單日新增個案超過18萬宗，累積近2500萬個確診感染個案。節目中特意穿插播放片段，向疫情期間在不同崗位為美國付出的人致敬。

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