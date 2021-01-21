【TVB】電視廣播主席許濤點名曾志偉任副總經理　王祖藍出任首席創意官

電視廣播（TVB）任命曾志偉、王祖藍兩名藝人為公司高層。電視廣播 （00511） 主席許濤今向無綫員工發出內部電郵，公布已邀請曾志偉擔任TVB的副總經理兼行政委員會特別顧問，曾志偉將全面負責綜藝及資訊娛樂節目板塊，即日生效。藝人王祖藍則獲委任為首席創意官。

許濤稱，2人加入能為綜藝節目創作提供嶄新的思路，從協助擴大與香港影視業界的開放合作至推動內地、大灣區及國際華語市場的業務拓展，加強跨平台的新媒體業務。

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內部電郵全文如下：

踏入2021年，盼望能與大家一起迎接「新可能」、「新希望」，在這裏先向TVB所有同仁致以最誠摯的祝福！

TVB見證了演藝娛樂行業半個多世紀的發展，面對日新月異的科技、娛樂資訊傳播的新模式、粵港澳大灣區發展的新機遇，及充滿機會的國際新媒體市場，我們需要不斷提升節目內容的投入和品質，更需全方位連繫各地域、各式各樣的觀眾群；透過不同平台為不同年齡群、不同生活及消費模式、不同地域的觀眾，提供優質娛樂、文化、新聞、資訊及生活體驗，以達業務多元發展的目標。

人才一向是TVB最關鍵的競爭力，要達到上述目標，集團會不斷在人力資源上持續加大投入，增強台前幕後，製作管理和內容創作人才的培訓及招攬。在此，我非常高興向大家宣布以下人事新安排：集團已邀請了香港觀眾非常熟悉的製作人曾志偉先生加入公司的管理團隊，擔任TVB的副總經理兼行政委員會特別顧問，全面負責綜藝及資訊娛樂節目板塊，即日生效。

以《獎門人》節目成功確立綜藝節目領導地位的曾志偉先生是影視界台前幕後兼優的資深演藝人和製作人，於業界有著廣泛的影響力和資源。

志偉自1992年1月1日首次加入TVB，至今已接近30年，一直與TVB有多維度的緊密合作，和公司不少台前幕後的人員一起創作了多個深入民心、膾炙人口的節目。志偉亦為推動業界發展不遺餘力， 曾經出任並正在擔任多個演藝界的重要職務，包括香港演藝人協會會長，香港電影金像獎董事局副主席...有利推動TVB進一步和香港各演藝界的開放合作，一起共創未來。

志偉將全面負責TVB的綜藝及資訊娛樂節目板塊，制訂綜藝及資訊娛樂內容策略、擴闊綜藝節目市場和渠道，深化與影視業界台前幕後的對接和合作。此外，志偉也會肩負起另一重要使命，負責為TVB培育電視台前幕後的接班人，為年青人創造更多的就業機會，也為TVB的節目內容注入更多年輕的元素。

同時，我們也邀請了王祖藍先生出任本集團的首席創意官，協助曾志偉先生在綜藝及資訊娛樂節目內容上的業務發展。王祖藍先生的任命同樣即日生效。

王祖藍先生畢業於香港演藝學院戲劇學院，獲得一級榮譽藝術學士，近年在內地的台網綜藝作品與及電商平台發展成績斐然，熟悉傳統與科技創新融合。他加入集團後將推進跨平台渠道發展，融合他在內地新媒體的經驗，增大集團在內地和大灣區的商機。

我深信志偉和祖藍的加入能為綜藝節目創作提供嶄新的思路，從協助擴大與香港影視業界的開放合作至推動內地、大灣區及國際華語市場的業務拓展，加強跨平台的新媒體業務。

最後，我藉此機會，再一次感謝TVB團隊過去一年的堅毅和付出。新的一年，香港甚至全球預計仍然會面對許多困難和挑戰，我誠摯期待與各位同事攜手，跨過難關，轉危為機，擁抱社會與行業的變化和挑戰！

順祝 安祺！

電視廣播有限公司董事局主席許濤 Thomas

2021年1月21日