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【大行報告】眾安在綫打造數字保險生態閉環 大和升眾安至「跑贏大市」評級 目標價上調至45元

股樓投資 15:31 2021/01/21

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大和發表報告指，眾安在綫（06060）以「保險新基建數字新生態」為主題，通過健康保險、互聯網醫院、暖哇科技等佈局形成業務閉環，認為互聯網保險在疫情催化作用下，迎來發展窗口，科技賦能的重要性亦進一步突顯，而新興生態的構建亦將成為當下行業戰略佈局的核心方向。該行上調公司至「跑贏大市」評級，目標價亦由40元升至45元。

各券商對眾安在綫的評級及目標價一覽：

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報告指，眾安的保險科技「數字化基建」戰略主要分作三方面，其一是基於雲計算的核心系統，針對國際市場主要輸出兩大保險科技產品、數字化保險核心系統及互聯網公司保險平台系統，以幫助保險公司完成新渠道對接，並以最短時間內完成新產品配置；其二是業務增長方面，包括智能營銷平台和用戶增長平台，以幫助保險公司、保險經紀和代理商進行可持續營銷；其三是業務支持方面，公司將推出信息安全產品。

報告稱，眾安的大部分技術收入都是基於SaaS模式，例如按客戶收入或使用量的百分比計算，而眾安的互聯網醫療佈局從互聯網健康險領域切入，引入互聯網醫院，結合暖哇科技的信息技術平台，打造生態閉環，在消費信貸生態系統中，認為公司在信用保險的年理賠率表現更是良好。

延伸閱讀 【A股布局】中資券商披露2020年財務數據　淨利潤增幅最多達4倍【下一頁

大和認為，在新基建政策背景下，中國的醫療科技和金融科技市場正在吸引資本和人才，並在用戶流量、用戶行為習慣改變、運營效率及監管偏好四個方面，進一步突顯馬太效應，而受益於投資收益和技術服務費收入的持續增長，該行將眾安2020至2022財年的淨利潤預期提高7至246%。眾安獲大和唱好，股價今日一度漲逾8%，高見46.3元，現最新升逾5.8%，報45.35元，成交7.45億元。

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記者：溫藹紅

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