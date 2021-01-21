拜登迅速調整移民政策 各科技巨頭表示歡迎 政府擬推「8年計畫」 讓新移民入籍

拜登（Joe Biden）於週三宣誓，正式入主白宮，成為最新一任美國總統。該新總統在上任不久後，就對移民措施作出相關調整，推翻了特朗普政府的策略。該新美國總統於週三簽署了兩項行政命令，包括將童年入境者暫緩遣返計劃（DACA）再延長四年，同時推翻了特朗普政府對多數穆斯林國家的旅行禁令。

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根據外媒報導指，以上兩項政策只是拜登重整美國移民政策的第一步，美國政府還可能擬定一項新法案，該法案將為1100萬無證移民提供入籍途徑，並為他們成為永久居民提供「八年計劃」。

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特朗普在任時，認為外籍勞工會剝奪美國人的就業機會，因此提高H-1B（美國非移民簽證之一）申請門檻，同時要求要求美國僱主提高H-1B簽證持有者的最低薪金，間接引起科技業的「人才荒」引來矽谷科技業不滿。拜登上任前曾承落，將進一步放寬美國非移民簽證「H-1B」的申請門檻，其中包括提高每年簽證配額並取消各國申請人數上限。

如今拜登上任不久，就馬上調整移民政策，矽谷不少科技巨頭，如Google、Twitter等都對相關政策表示歡迎，認為此舉有助吸納更多海外專才於美國就業，重塑美國多元文化。Google CEO Sundar Pichai於推特表示：「我們欣賞政府在新冠肺炎、《巴黎氣候協定》和移民改革方面的迅速行動，我們期待與新政府合作，以幫助美國從病毒大流行中恢復過來，重新發展我們的經濟。」

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責任編輯：翁嘉陽