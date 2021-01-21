【電動車】大和：蔚來商業模式具創新　予目標價100美元、潛在升幅逾七成

▲ 大和唱好蔚來，目標價看100美元，距離20日美股收市價還有7成漲幅空間。

大和發報告，看好中資電動車蔚來（美：NIO），重申「買入」評級，目標價上望100美元，意味距離昨（20日）美股收市價57.71美元，潛在73%的上升空間。該行相信蔚來未來能夠憑藉其領先的NAD技術、搭建用戶社區、創新的商業理念及模式（BaaS、ADaaS），進一步打入豪華汽車領域；且對蔚來未來銷售及毛利看法樂觀。

蔚來商業模式創新：BaaS、 ADaaS

大和引述管理層會議稱，截至去年12月底，蔚來汽車的電池租賃服務BaaS（Battery as a Service）實收率（take-rate）達40%，自動輔助駕駛系統服務（NIO Pilot package）實收率為15%，認為BaaS模式降低購買電動車的門檻，得到用戶青睞。管理層對其未來的自動駕駛服務（ADaaS）實收率保持樂觀，相信蔚來將與2022年首季會推出該項服務。

大和表示，蔚來在NIO Day為科技愛好者推出固態電池，並計劃於2022年第四季啟動交付150kWh固態電池包。現有70kWh電池包能夠達到400至500公里行駛里程，滿足日常通勤的用戶；100kWh電池包能夠達到600至800公里的形式里程，適合長途旅行的用戶。由於電池包的可更換特性，150kWh固態電池包將適合所有用戶。

該行指出，由於額外的廣告硬件成本令於2022年首季交付的新轎車ET 7的生產成本有所提升，大和認為，這部分費用將會轉嫁至消費者身上。

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解讀蔚來營運理念：搭建用戶社區提高用戶忠誠度

大和強調蔚來以構建用戶社區為導向，這有別於其他傳統的整車廠OEM（original equipment manufacture）的主要地方，且相信用戶社區的搭建將有助於提高用戶的忠誠度，進一步樹立品牌口碑，達到刺激新車銷售的作用。

另外，在營銷策略上，蔚來採取「綫上綫下一體化」的策略，目標是2021年再開設100間門店，以擴大銷售渠道，而目前蔚來有200間門店。

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編輯：陳華