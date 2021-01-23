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【靈感特薄時@iM網欄】 MeWe 是廣告淨土？ 廣告創作冇得做？

名人薈萃 07:32 2021/01/23

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你移民MeWe未？MeWe絕對是今期寫文出Post 的呃Like 首選，大小網媒平台bloggers線上線下茶餘飯後，話題的熱度及爭議度，差不多連東張西望亦想涉獵，當然本欄亦絕不讓大家謊張失望，探討一下廣告如何在只有Me及We的空間中，找到作為第三者的落腳點。

MeWe成為了網民的新居所，個人資料絕不賣給廣告商，是賣點之一。

一看欄目，心水清的應會立即嗤之以鼻繼而藐爆，因為MeWe重中之重的重點，是Completely Ad Free，是一個完全沒有廣告的世界！想廣告能苟且偷生於MeWe中，情況就如在一個不容許任何雜質雜念存在的淨土上，妄想加進一些貪嗔癡恨愛惡慾，但是，真的不可行？過去數星期，客戶們即使來自不同品牌，亦不約而同向廣告公司提出三大問題：開不開MeWe Page？如何運作管理？怎樣做宣傳？

 

做廣告創作，其實不用每次都需要有創意的解決方案，去應對客戶的提問，硬馬行空反而不切實際，需要的往往是客觀、邏輯性、符合Common Sense的理性意見，當然首要任務，是搞清網民離棄Facebook 的原因，更要了解新地點MeWe的特性和玩法，掌握相關知識，才能在知識之外加上創意。

 

相信Facebook 的私隱政策及其演算法，或多或少成為一道催命符。雖然演算法能讓廣告公司、媒體公司及品牌，有效地針對目標客群精凖投放廣告，但對經常從日常生活獲取靈感的廣告創作來說，演算法便局限了想像空間，即一天到晚只接觸到某幾類型資訊，對創意啟發多極有限！

Facebook促成了一項全球運動，其私營政策及演算法，令網民大舉遷移，會否如MSN轉WhatsApp 般？一切尚待觀察。

對網民來說，演算法未必百分百是壞事，因為你在Facebook 看到的資訊，都必會是有關於你人生階段、生活、喜好、風格等的東西，近年興起的一個網絡用語「同溫層」，說的就是這件事，但同時「同溫層」亦限制了你對整個世界的接觸面，舉一個粗疏例子：一個愛看動漫、美妝加無聊笑話的家庭主婦，Facebook 絕不會Feed樓盤、運動等類型的廣告給你。


你可能樂於活在「同溫層」，一開App便有圍爐感，畢竟有些心理學說提過，人其實有種惰性，不太喜歡選擇，最理想便是將最好的東西放於面前，即使你說喜歡選擇，絕對是因為眼前的東西不夠好又或不是最好，而選擇，往往都帶來衝突、錯過！「同溫層」的一大用意，便是為你揀選出最適合的東西，正如去餐廳時毋須點菜，上菜時卻款款合胃口，全因一早演算出你口味！除非，你突然想要新鮮感，換口味試新菜！

不論你有否中二病，還是圍爐自戀症候群，演算法將你困住的同溫層，都一定能還你舒服自在。

 

移民MeWe的大多是年輕一輩，他們可不是想換新口味，而是一種反霸權的行為，因為你所加入的Group 或Page，跟之前變化不大，都是你愛好的東西，只是那些都是由自己挑選的，重掌主動權！再想深一層，你也不是討厭廣告，只是討厭廣告濫過公廁，多得惹人反感，因為你只想看自己想看的東西（這句廢話得有如頭文字D余文樂某句對白：「鬥快落到停車場先到先贏」，然後杜汶澤回應：「唔通遲到嗰個贏咩？」），但年輕人，你太年輕了！你的MeWe內， 真的零廣告不吃人間煙火？

網絡上流傳不少MeWe Pages 及Groups 的懶人Link 包。

淨土本身拒絕廣告，不代表淨土上的居民和社群不用其他方式賣廣告，當然成效如何，還得看創意、策略及性質，因為已有不少網店、小店、個人經營的商戶、KOLs們、Bloggers已於MeWe 內各大小Page及Group 插旗，投其所好借頭借路，旁敲側擊暗中推廣，尤其時下廣告手法層出不窮，就如一個毛孩Group，有寵物美容店店主分享修毛心得及心水店家，你抗拒嗎？不如問，你能抗拒嗎？

MeWe的空間中，是否小店才能立足？大品牌如何佔一席位？要以怎樣的形式入鍥？如何創作專為MeWe 而設的廣告內容？MeWe能否維持或提升用戶量？還有很多問題尚待解答，值得我們密切觀察和探索，網民當然期望又要馬兒好，又要馬兒不吃草，最怕我們太善忘，熱潮過後，口裡說不，身體卻很誠實，重吃回頭草，重投Facebook懷抱！

 

作者_TwoWind（陳二風）簡介：

廣告公司腦作總監，未能靠顏值，唯有拼才華講實力，音樂下廚詠春填詞街舞魔法編劇，也文也武無一精通，但深信對生活的留意，可促成千奇百趣的廣告創意。

IG : twowind

 

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撰文 : TwoWind（陳二風）

欄名 : 靈感特薄時

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