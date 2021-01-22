【李小加動向】李小加：構思「滴灌通」融資　商標去年底已被註冊、背後為張高波

▲ 李小加稱，「滴灌通」的構思仍在非常初期的階段，「滴灌通」的靈感源於以色列。

港交所 （00388） 前行政總裁李小加離職後出席研討會表示，自己是夢想家，有很多計劃都希望可以達成，其中一項是名為「滴灌通」的計劃，即透過數碼平台，將資金引流至有資金需求及具回報潛力的中小企業，令中小企可以更低的成本取得融資，這就可以把傳統金融機構的資金，精準地流入非上市的中小型企業，並同交易所培養潛在上市企業。

《蘋果日報》引述查冊資料，「滴灌通」於去年12月31日，由名為「牛碼香港」（New Markets HK）的公司申請商標註冊，牛碼香港也申請「NUMAEX」及「牛碼新市」兩個商標。

資料指，牛碼香港去年10月29日成立，股東為離岸公司New Markets（BVI）公司，目前僅有一位董事張高波。

張高波是中資投資機構東英金融創辦人之一。東英金融去年人事大地震，張高波辭任主席和執董，公司亦已易名為華科資本 （01140） 。

李小加認為，不要假設生活容易【下一頁】

李小加在瑞銀大中華研討會上稱，「滴灌通」的構思仍在非常初期的階段，「滴灌通」的靈感源於以色列，以色列是一個缺乏水源的國家，但該國利用精準的灌溉技術，成為了農業大國。

他又指，現時全球數個大型交易所都聚焦於交易公司股票，但要思考有一日是否也可以為公司的現金流或收益權進行融資，即促​​成一種新的金融服務類型，為有活力的小企業融資，而不再只為「高高在上」的企業融資。

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編輯：陳韻妍