  • 19°C
香港時間 : 2021122日 (五) 09:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【李小加動向】李小加：構思「滴灌通」融資　商標去年底已被註冊、背後為張高波

股市 09:41 2021/01/22

分享：

李小加稱，「滴灌通」的構思仍在非常初期的階段，「滴灌通」的靈感源於以色列。

港交所 （00388） 前行政總裁李小加離職後出席研討會表示，自己是夢想家，有很多計劃都希望可以達成，其中一項是名為「滴灌通」的計劃，即透過數碼平台，將資金引流至有資金需求及具回報潛力的中小企業，令中小企可以更低的成本取得融資，這就可以把傳統金融機構的資金，精準地流入非上市的中小型企業，並同交易所培養潛在上市企業。 

《蘋果日報》引述查冊資料，「滴灌通」於去年12月31日，由名為「牛碼香港」（New Markets HK）的公司申請商標註冊，牛碼香港也申請「NUMAEX」及「牛碼新市」兩個商標。

資料指，牛碼香港去年10月29日成立，股東為離岸公司New Markets（BVI）公司，目前僅有一位董事張高波。

張高波是中資投資機構東英金融創辦人之一。東英金融去年人事大地震，張高波辭任主席和執董，公司亦已易名為華科資本 （01140）

李小加認為，不要假設生活容易【下一頁】

李小加在瑞銀大中華研討會上稱，「滴灌通」的構思仍在非常初期的階段，「滴灌通」的靈感源於以色列，以色列是一個缺乏水源的國家，但該國利用精準的灌溉技術，成為了農業大國。

他又指，現時全球數個大型交易所都聚焦於交易公司股票，但要思考有一日是否也可以為公司的現金流或收益權進行融資，即促​​成一種新的金融服務類型，為有活力的小企業融資，而不再只為「高高在上」的企業融資。

相關文章：【李小加退任】港交所新高告別李小加　「繼續為香港、國家、市場做點貢獻」

相關文章：【李小加專訪】李小加：全世界包容少了　港人一定要動「要麼自己動，要麼別人動」

 

編輯：陳韻妍

金融機構 股票 李小加 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 以色列

上一篇文章

【港股市況】恒生指數低開118點　騰訊逆市升1%（不斷更新）

下一篇文章

【配股潮】啟明醫療配股近上限定價僅折讓2.6%籌逾14億元　股價升0.6%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【IKEA】宜家家居IKEA香港全線分店及網購暫停營業
【IKEA】宜家家居IKEA香港全線分店及網購暫停營業
【港元定期存款】3個月港元定存息最高5厘 短存變新戰場
【港元定期存款】3個月港元定存息最高5厘 短存變新戰場
【恒指夜期】夜期收市跌52點　阿里巴巴美股較港低2.6%（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌52點　阿里巴巴美股較港低2.6%（不斷更新）
【阿里巴巴】天貓香港擬於數月推出　挑戰HKTVmall？
【阿里巴巴】天貓香港擬於數月推出　挑戰HKTVmall？
【新股IPO】快手科技料下周二招股　券商暫預留1450億元孖展額
【新股IPO】快手科技料下周二招股　券商暫預留1450億元孖展額