【特朗普卸任】梅拉尼婭笑容燦爛 全黑裝扮被指似去喪禮

美國前任總統特朗普於任期結束後低調離開華盛頓，前第一夫人梅拉尼婭也陪伴在側，梅拉尼婭更罕有展露出燦爛的笑容。但梅拉尼婭選擇一身全黑套裝離開白宮引起關注，有網民更形容梅拉尼婭的打扮如準備出席喪禮。

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特朗普（Donald Trump）於周三（20日）早上離開白宮，緊握著梅拉尼婭（Melania Trump）雙手，兩人登上海軍陸戰隊一號直升機離開華盛頓。梅拉尼婭離開白宮時，多次展現出燦爛的笑容，與過往嚴肅的表情有明顯區別。

特朗普夫婦乘搭直升機抵達馬里蘭州（Maryland）安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews），與特朗普子女及500名支持者一同出席歡送儀式。

梅拉尼婭當日穿上黑色套裝及高踭鞋，佩戴黑色手套及太陽眼鏡，手拎著一個黑色手袋。梅拉尼婭的裝扮被形容為「由頭黑到落腳」（Dressed head-to-toe in black），引起外界關注。

有網民於Twitter發文，指梅拉尼婭全黑上陣就如出席丈夫的喪禮。

更有網民笑言，梅拉尼婭終於找到適合自己的裝扮。

肢體語言專家詹姆斯（Judi James）就認為，梅拉尼婭多次明顯地展露燦爛笑容，反而是試圖掩飾她的真實情緒。詹姆斯指梅拉尼婭雖然多次燦爛地笑，但每次笑容持續的時間都很短暫，反映她未表現出真正積極的情緒。

責任編輯：鄭錦玲