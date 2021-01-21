  • 22°C
香港時間 : 2021121日 (四) 15:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特朗普卸任】梅拉尼婭笑容燦爛 全黑裝扮被指似去喪禮

環球社會熱點 15:20 2021/01/21

分享：

美國前任總統特朗普於任期結束後低調離開華盛頓，前第一夫人梅拉尼婭也陪伴在側，梅拉尼婭更罕有展露出燦爛的笑容。但梅拉尼婭選擇一身全黑套裝離開白宮引起關注，有網民更形容梅拉尼婭的打扮如準備出席喪禮。

【特朗普卸任】長女伊萬卡落淚歡送 特朗普指「很快會再見 」【下一頁】

【特朗普卸任】下令解密FBI文件 據報涉通俄門調查 【下一頁】

    點擊圖片放大
    +4
    +3

特朗普（Donald Trump）於周三（20日）早上離開白宮，緊握著梅拉尼婭（Melania Trump）雙手，兩人登上海軍陸戰隊一號直升機離開華盛頓。梅拉尼婭離開白宮時，多次展現出燦爛的笑容，與過往嚴肅的表情有明顯區別。

特朗普夫婦乘搭直升機抵達馬里蘭州（Maryland）安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews），與特朗普子女及500名支持者一同出席歡送儀式。

梅拉尼婭當日穿上黑色套裝及高踭鞋，佩戴黑色手套及太陽眼鏡，手拎著一個黑色手袋。梅拉尼婭的裝扮被形容為「由頭黑到落腳」（Dressed head-to-toe in black），引起外界關注。

有網民於Twitter發文，指梅拉尼婭全黑上陣就如出席丈夫的喪禮。

更有網民笑言，梅拉尼婭終於找到適合自己的裝扮。

肢體語言專家詹姆斯（Judi James）就認為，梅拉尼婭多次明顯地展露燦爛笑容，反而是試圖掩飾她的真實情緒。詹姆斯指梅拉尼婭雖然多次燦爛地笑，但每次笑容持續的時間都很短暫，反映她未表現出真正積極的情緒。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【拜登上任】「萬艷叢中一點素」 賀錦麗繼女全場最靚搶曬鏡（多圖）
今日
【拜登上任】「萬艷叢中一點素」 賀錦麗繼女全場最靚搶曬鏡（多圖）
【拜登上任】美國首位女國家情報總監 獲國會通過提名
今日
【拜登上任】美國首位女國家情報總監 獲國會通過提名
【拜登上任】拜登訓示幕僚需體面 否則會被解僱
今日
【拜登上任】拜登訓示幕僚需體面 否則會被解僱
【特朗普卸任】長女伊萬卡落淚歡送 特朗普指「很快會再見」
今日
【特朗普卸任】長女伊萬卡落淚歡送 特朗普指「很快會再見」
【特朗普卸任】下令解密FBI文件 據報涉通俄門調查
2021/01/20
【特朗普卸任】下令解密FBI文件 據報涉通俄門調查
人事調動 政治 梅拉尼亞 特朗普 美國 白宮

上一篇文章

【拜登上任】「萬艷叢中一點素」 賀錦麗繼女全場最靚搶曬鏡（多圖）

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月21日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月21日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月21日 時間15:00）
中國宣布制裁蓬佩奧等28人
中國宣布制裁蓬佩奧等28人
【特朗普卸任】伊朗送告別禮物 宣布制裁特朗普蓬佩奧
【特朗普卸任】伊朗送告別禮物 宣布制裁特朗普蓬佩奧
【特朗普卸任】想大搞歡送儀式不果 因國會暴亂被拒
【特朗普卸任】想大搞歡送儀式不果 因國會暴亂被拒
【拜登上任】彭斯不去歡送特朗普 寧賀拜登就職
【拜登上任】彭斯不去歡送特朗普 寧賀拜登就職
【拜登上任】拜登宣誓就任總統 強調是民主勝利
【拜登上任】拜登宣誓就任總統 強調是民主勝利