【在家工作】英企研心情監測手帶　助掌握員工在家工作時身心狀態

▲ 有英國公司就研發了一條心情監測智能手帶，鼓勵老闆幫員工添購情緒手環，進而掌握員工在家工作時的身心狀態。

新冠肺炎疫情爆發，顛覆了傳統的工作模式，部分企業自去年開始實施在家工作（WFH）安排。惟在家工作太長時間，將生活與工作界線變得模糊，可是會傷害員工的心理健康。對於僱主來說，要遠距留意員工的心理情況並不容易。為了解決相關問題，有英國公司就研發了一條心情監測智能手帶，鼓勵老闆幫員工添購情緒手環，進而掌握員工在家工作時的身心狀態。

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據BBC報道指，英國公司Moodbeam研發了一條情緒手環。用家若覺得很快樂，就按下黃色按鈕；相反如果感到情緒不佳，就按下藍色按鈕。Moodbeam共同創辦人Christina Colmer McHugh表示，在家工作僱主或高管實在難以與全公司的員工保持聯繫。使用情緒手帶後，就可以一次過詢問超過500位員工的心情，無須逐一致電詢問。

Moodbeam的官方網站也提到，他們會根據使用者的情緒回饋計算出快樂分數，且計分方式能夠「以個人、小組、團隊或整個組織為單位」，也能查看特定日期的快樂分數。此外，還可以和特定群組的快樂分數比較，如和不同團隊、地點、性別、種族等比較。

▲ Moodbeam會根據使用者的情緒回饋計算出快樂分數，且計分方式能夠「以個人、小組、團隊或整個組織為單位」，也能查看特定日期的快樂分數。（Moodbeam截圖）

英國慈善組織Brave Mind目前就正使用Moodbeam的情緒手環，而在員工使用後，獲得了顯著的成效。Brave Mind董事Paddy Burtt表示，團隊中之前有位成員一直都因工作量太大，而感到沮喪，但他之前完全不會主動告知上司。惟使用情緒手環後，數據顯示他的心理壓力太大，上司及時發現並協助他，最後才能解決他的心理問題。

不過外界質疑，這種對員工的關心或會變成一種監控。英國資訊專員辦公室（Information Commissioner's Office）發言人早前接受每日電訊報訪問時則提及，大眾都會有保障自己私人生活私隱的權利，包括在職場。他提議若企業組織真的要使用相關方法關心員工，就要清楚向員工解釋，他們這樣做的目的、能帶來什麼效益、以及必須取得當事人同意，不能強迫進行。

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責任編輯：曾曉汶