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【半導體】ASM太平洋料受惠於自動駕駛車用晶片需求增　花旗不足一周兩度調高目標價

股市 14:25 2021/01/21

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花旗指，台積電今年大幅增加資本開支，對ASM太平洋今年及長遠盈利增長非常重要。

半導體股ASM太平洋 （00522） 近日走勢如虹，券商花旗更在不足一周內，兩度調升目標價，最新目標價升26%至164元，評級「買入」。花旗認為，ASM太平洋預期全年銷售可增長10%，當中主要來自成熟工藝（消費、自動駕駛及工業）及先進工藝（人工智能、高效電子計算及5G）。

花旗上周五已調升目標價至130元【下一頁】

花旗指，台積電今年大幅增加資本開支，對ASM太平洋今年及長遠盈利增長非常重要，因ASM太平洋在成熟封裝方面可直接受惠，而且自動駕駛客戶佔ASM太平洋收入約25%，目前自動駕駛市場正處於上升周期，亦對ASM太平洋構成支持。

摩根士丹利亦唱好ASM太平洋，調升目標價14%至131元。大摩指，ASM太平洋可受惠於自動駕駛市場帶動半導體收入增長，而台積電公布車用晶片消息亦帶動ASM太平洋股價上升，因ASM太平洋不同業務均涉及車用晶片，而博世和Continental為公司兩主要客戶。

相關文章：ASM太平洋第三季多賺半成　新增訂單回升

相關文章：【中芯股價】ASML：對中國出口光刻機持開放態度　全球客戶一視同仁

 

編輯：陳韻妍

港股 5G ASM太平洋（00522） 目標價 台積電 自動駕駛 晶片

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【電子煙】思摩爾飈逾6%曾升穿80元　受惠於悅刻母企周五美股上市　

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