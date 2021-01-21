海港城．美術館展覽　一場異想世界歷奇

如果，現實世界無法提供安心之所，那就乾脆創造一個想像中的理想世界吧！本地藝術家蕭匡銘自覺與現實世界格格不入，於是透過繪畫、掃描、陶瓷、立體等媒介，勾畫出想像中的異空間，作品於「海港城．美術館」的展覽《A Journey to There》中展出，展期由即日至 1 月24日。疫情之下無法旅遊的大家，不妨趁機參觀，發揮想像力，營造自己的出走空間！



「我一直覺得自己不屬於這個地球。這種感覺一直驅使我尋找另一個屬於我的地方，那個世界未必真實的存在，但由於無人能接觸它，因此它可以無邊無際和充滿無限可能。我記得在英國（修讀碩士）時，曾在一所鄉鎮的大學分享和上課，當中一位十八、九歲的女孩對我的說法很有共鳴。縱使背景不同，但我想這種想法其實很普遍的。」蕭匡銘道。亦因如此，他透過藝術，嘗試想像、描繪讓他安心之所。

探索的過程中，故事和遊記給他很多靈感，主要因為，主人公的經歷和他的心路歷程非常相似。「經典作品例如格列佛遊記、大唐西域記，都是以探索一個另外的國度為主題。對於我，一個未去過小人國、大人國、印度、中亞，這樣的一個人來說，我想像的旅程與這些作品很接近。可以讓我以一個謙卑、好奇、或許無知的眼光去想像這個宇宙的可能性。」

獎學金支持藝術夢

蕭匡銘的奇幻國度，始於大學時期。他在2014年獲得九龍倉藝術獎學金，並入讀香港浸會大學視覺藝術院視覺藝術文學士課程，走上創作之路。獎學金是九龍倉年度「全港中學生繪畫比賽」的其中一項獎品，開放予比賽頭18位得獎者申請，獲資助人可以獲得全費資助，於本港或海外修讀藝術、建築及設計等課程。機會難得，很多得獎者會選擇留學外國，但蕭匡銘卻選擇留港展開創作的旅程。

「我記得得到獎學金的時候，我對藝術感到很好奇，當中我十分想了解中國藝術。浸會大學的課程包含中、西方藝術的教育我可以選擇了解不同的範疇，這使我涉獵的層面很廣，所以我並沒有猶豫太多便選擇了留在香港就讀藝術。同時，我亦打算留港發展創作，在本地大學獲得的人際和資訊，或許是留學沒有的，因此選擇入讀浸會大學。」

多媒體創作

帶著對所處之地的不確定，蕭匡銘在學期間反覆探索他的異想世界。學士畢業後，他前往英國深造，並開始創作是次展出的作品系列，把遊走在想像世界中的所見所聞投射在作品上，包括大片色塊構圖、石膏板塊上的掃描，也有鉛筆掃描而成的異空間生物，像交纏的繩結、巨型的鵝蛋長了腳，在藝術家創造的世界上行走，玩味十足。作品創作期橫跨兩年，隨著時間和手法的變化，衍生出不同的媒介與類型。比如，他參考了各行星的特徵，拼湊出不同的組合。他又捨棄顏色等藝術元素，以黑白和扭曲的形象虛擬出月球的地形，甚至使用了簡單的倒模技術製成立體方形畫布，進行對「形」的探索。

「石膏可塑性強，除倒模外，還可以多種方法如打磨、雕刻、擦等創作，不同方法有不同的結果。因此，每件作品都是一個探索材料特性的實驗，也是開展一個新世界機會。」他說。異想世界沒有邊際，疫情底下被困家中的各位，不妨於展覽中吸取靈感，自行發揮想像的小宇宙！

有關九龍倉繪畫比賽及獎學金

九龍倉集團自2011年起每年舉辦「九龍倉全港中學生繪畫比賽」，旨在培養本地中學生對藝術的興趣，提供一個讓他們發揮創意的平台。每屆比賽皆反應熱烈，平均收到超過1,500份來自全港18區、逾200間中學的參賽作品。2013年起更增設「九龍倉藝術獎學金計劃」，供每屆比賽首18名得獎者申請，以修讀與藝術創作相關的學士學位課程，實現藝術夢想。至今合共17位學生獲頒獎學金，並分別前往英國、美國、加拿大、澳洲、中國內地及於本港大學攻讀藝術、建築及設計等課程。

https://www.wharfreic.com/en/sustainability/art-scholarship

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